Головний аргумент, чому вибори зараз (навіть хай і під час перемирʼя) стануть катастрофою для України, полягає в такому.

Щоб провести вибори за нинішніх умов, доведеться або втягти армію у виборчий процес, або викинути армію з виборчого процесу. І одне, і інше вилізе дуже серйозними проблемами, мʼяко кажучи.

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Це лише один з десятків інших аргументів проти виборів за нинішніх обставин. Вспокійтеся, будь ласка, з тими виборами, бо ми потім не позбираємо себе. Перемога, і тільки потім все інше.

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Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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