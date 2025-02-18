Як 50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
Так про які 50% йшлося у запропонованому Бессентом тексті угоди? Якщо мова про 50% від чинних ліцензій на видобуток, то це дійсно схоже на рекет
Сподіваюся, що це не так. Оскільки розумію, що мова може йти тільки про 50% доходів від нових ліцензій на видобуток.
Але тоді це – запрошення сходити на побачення наосліп або рівняння з двома невідомими. Бо з того, що є в пресі, незрозуміло, скільки вони готові інвестувати у Фонд, про який йдеться у документі, а ми не можемо точно сказати, де і скільки у нас запасів тих корисних копалин, які цікавлять США.
Якщо справді ця пропозиція стосується ще не розвіданих ресурсів, це означає, що перед тим, як почати видобуток, необхідно здійснити дуже коштовні роботи з дослідження покладів, щоб зрозуміти, зокрема, чи є економічна доцільність їхнього видобутку. Це може тривати від 5 до 20 років і не гарантує позитивного результату.
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В України дійсно є значний потенціал і у нафті, і у газі, і у критичних матеріалах та мінеральних ресурсах, але розвідка й аналіз цих запасів не проводилися. І ми лише теоретично знаємо, що вони є, а скільки коштує розвідка і чи буде економічна доцільність у видобутку, ніхто точно не знає.
Для прикладу наведу цифри з корпоративної стратегії Нафтогазу розливу 2021 року, яка була підготовлена фахівцями з міжнародним досвідом і розумінням фінансових ринків. Лише для фінансування програм розробки, сейсмічної розвідки та видобутку з нових родовищ (brownfield) газу необхідно було б вкласти 20 мільярдів доларів протягом 10 років.
Дуже схоже, що пропозиція американської сторони була не економічною угодою, а політичною домовленістю. Економічною вона могла б стати, якби США чітко визначили свої фінансові зобов’язання з наповнення Фонду і готовність інвестувати саме у розвідку потенційних поки що родовищ.
Цікаво, чи продовжиться обговорення алгоритмів освоєння українських ресурсів і коли.
Про авторку. Лана Зеркаль, українська дипломатка, ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції
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