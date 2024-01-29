І дуже хотілося б, щоб ці випуски переглянула Служба безпеки України.

Що відбувається?

На одному з Youtube-каналів змінили вивіску. Так з'явилась у січні "Вишка". Якщо задати пошук по Youtube-каналах і написати "канал Наш" (був такий канал у Мураєва, який заборонили), то тепер вибиває чомусь... "Вишку"... Дивний збіг?

Зареєстрований "оновлений" канал з 2018 року, і має вже 1,1 млн підписників. І от у їхні вуха продовжують заливати те, що заливали й до повномасштабної війни.

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Наративи в цих "експертів" з проросійським нутром такі:

втрати у нас нібито сотні тисяч вбитими та пораненими... (от Карасьов просто все знає? Звідки він має дані?);

західні союзники нібито не готові нас боронити й ми не відіб'ємо території, втримати б те, що є;

взагалі нашу армію будуть потім використовувати у своїх інтересах інші країни, бо ми вміємо воювати й на це ж треба зважати.

І коли оця Лана каже останню тезу про те, як нібито будуть використовувати нашу армію в інтересах інших країн, Карасьов їй такий: "Ваши переживания імєют основанія".

І цей Співак ще відбілюється, як Дубінський свого часу, і постить грамоти та подяки, мовляв, дивіться, який я хороший.

Війна триває не лише на полі бою. Інформаційне поле дуже важливе для того, щоб якісно захищати національну безпеку.

Джерело

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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