Як порятувати Покровськ?
Я ще кілька тижнів тому казав, що ще одна причина неприємно швидкого просування на Захід лінії фронту в районі Покровська — це дефіцит мін
Зараз про факт нестачі мін на найгарячіших ділянках фронту почали активніше говорити інші військові.
Безумовно, у нас дика нестача бійців на передовій, і це тема, котра заслуговує на відверту дискусію серед українців. Але люди мало що зроблять, коли в них обмаль зброї.
Зараз росіяни лізуть вперед піхотою, проти якої дешевим і надійним засобом є саме міномет (155 мм - це занадто дорого). Але набої до нього нині — колосальний дефіцит. Самими лише дронами вибивати росіян, котрі миттєво зарилися під деревами у посадці — справа дуже непроста.
На щастя, Україна може виготовляти міни у великих кількостях, це не такий складний продукт, як снаряди на 155 мм. Дивно, чому при наявності фінансування в бюджеті з ними така зараз біда?
З мінним голодом треба щось робити. Щоб було вдосталь мін, потрібна увага перших осіб, щоб була така увага — потрібен розголос.
Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ
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