У них достатньо всього. Окрім бажання і волі.

Ще у них достатньо страху. Бо США не вигравали жодної сучасної війни. Уточніть, якщо я помиляюсь.

Тому, поки жорна перемелюють нас, перетворюють наші міста на попіл, країна, яка може, остерігається. Пальчиком сварить, щоб не сміли влучати по об'єктах прибацаних. Тримайтеся, копайте окопи, готуйтеся до перемовин, вмирайте.

А ті, хто мав би й міг вести перемовини, підключати всі сили по той бік океану, не мають можливості виїжджати з країни. Навіть туди, куди їх запрошують. Де вони можуть залучити всі свої звʼязки — політичні, культурні, військові, дипломатичні. Наші поранені військові мали б зустрічатися з американськими ветеранами, наприклад. Бо люди зараз виявляються сміливішими, аніж їхні уряди. З обох боків океану.

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Так-так, Китай, небезпека обʼєднаних диктатур. Як у них, цих чорних сил, виходить обʼєднуватися? На відміну від світлих і гарних? Добро має бути з кулаками. Щоб вміти себе захистити. Бо інакше людство забуде взагалі, що таке норма.

Якби ті, кого Цукерберг не дозволяє називати своїм дійсним іменем, знали, що через пів години полетить по їхніх зас*аних містах, що під їхніми ногами горітиме земля, то чи захлинались би вони на своїх телепомийках, радісно повідомляючи, що "знищені іноземні інструктори"?

Перемагає той, хто має не лише силу, а і спроможність її використати вчасно.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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