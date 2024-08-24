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OPINION

Як змінюється наша армія

Мирослав Гай
24 серпня, 2024 субота
12:06
Погляд Мирослав Гай

За останній час на базі Генерального Штабу ЗСУ було втілено декілька проривних концепцій, які глобально полегшать життя військових у майбутньому

Зміст

Чому в майбутньому, бо їх масове застосування потребує часу.

Першу презентував Президент України. Це Армія+. Застосунок, що полегшить документообіг для військових.

Будьмо відверті. Ми й так часто скидали рапорти на відпустку чи ГЗ через сигнал, вацапи або вайбери. Армія+ не скасовує паперовий документообіг, але набагато спростить обмін простими рапортами, та додасть кучу додаткових інформаційних функцій військовим.

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Ще одна новинка, це створення системи супроводу поранених військовослужбовців та їх родин, а також родин зниклих безвісти та загиблих. Всі родини, якщо з їх рідними, не дай Боже, щось стається, звертаються першочергово до військових частин, а там функція комунікації лягає на тих, хто перший попався і менше залучені в бойовій роботі. Тепер будуть окремі посадові особи, що вестимуть конкретний напрямок. Це зніме навантаження з командирів частин і дасть можливість налагодити процес комунікації грамотно та організовано.

Всі ці зміни напрацювали різні команди в Генеральному штабі, і я пишаюся, що знаю цих людей та мав можливість їх підтримати в різний час.

Армія міняється та вдосконалюється, важко, складно, довго, але невпинно.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
військові
Технології
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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