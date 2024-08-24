Чому в майбутньому, бо їх масове застосування потребує часу.

Першу презентував Президент України. Це Армія+. Застосунок, що полегшить документообіг для військових.

Будьмо відверті. Ми й так часто скидали рапорти на відпустку чи ГЗ через сигнал, вацапи або вайбери. Армія+ не скасовує паперовий документообіг, але набагато спростить обмін простими рапортами, та додасть кучу додаткових інформаційних функцій військовим.

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Ще одна новинка, це створення системи супроводу поранених військовослужбовців та їх родин, а також родин зниклих безвісти та загиблих. Всі родини, якщо з їх рідними, не дай Боже, щось стається, звертаються першочергово до військових частин, а там функція комунікації лягає на тих, хто перший попався і менше залучені в бойовій роботі. Тепер будуть окремі посадові особи, що вестимуть конкретний напрямок. Це зніме навантаження з командирів частин і дасть можливість налагодити процес комунікації грамотно та організовано.

Всі ці зміни напрацювали різні команди в Генеральному штабі, і я пишаюся, що знаю цих людей та мав можливість їх підтримати в різний час.

Армія міняється та вдосконалюється, важко, складно, довго, але невпинно.

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Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

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