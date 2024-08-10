Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Що у війні означає принцип опертя на власні сили
OPINION

Що у війні означає принцип опертя на власні сили

Ростислав Павленко
10 серпня, 2024 субота
10:03
Погляд Ростислав Павленко

Дуже популярний в Україні концепт. Завжди, в усіх суспільних групах чимало прихильників України, "сильної власною силою"

Зміст

Сприйняття цієї ідеї доволі широке — від закликів "шукати свій шлях" до заяв на регіональне лідерство.

При тому головне побажання до України щодо здійснення цих мрій залишалось — жити відповідно до власного потенціалу. Який — ресурсний, енергетичний, промисловий, науково-освітній — наче давав основу для сміливих задумів.

Бракувало найчастіше одного. Точніше, кількох факторів, повʼязаних між собою.

Лідерства, ефективних кадрів і відтак - сприятливих для розвитку правил і їх ефективного виконання.

Нині, у розпал війни за виживання, Україна постає перед необхідністю опертя на власні сили з інших причин.

Демократичний світ не відчуває, всупереч переконаності більшості українців, що Україна "захищає їх від орди". Демократичний світ вірить у НАТО, технологічну й економічну перевагу. При цьому не бажає зрікатись переваг мирного життя. Тому "купує" шантаж росіян про "ескалацію".

Читайте також: Головним менеджером розвитку технологічного потенціалу має стати держава

До того ж"квартальне" керівництво України переймається "спецефектами" та боротьбою з внутрішніми опонентами більше, ніж результативністю зовнішньої політики та переконанням партнерів.

Звідси — помірність постачань, затримки, неквапливий розвиток військового виробництва.

Ті, хто ішли до посад під гаслом "я вам нічіво нє должен", сповна відчули цей підхід. Біда, що не на собі, а на країні.

Тож для Перемоги Україна мусить знайти опору на власні сили. Використати весь потенціал, який зберігає українське суспільство, бізнес, науковці.

Перше — це, власне, організація виробництва зброї, боєприпасів, ракет, безпілотників, засобів РЕБ тощо. Щобільше — стимулювання нових винаходів і швидкого їх застосування.

Читайте також: Хто в Україні керує диджиталізацією

Друге — ресурси для цього можна отримати, організувавши виконання "угод про співпрацю в галузі безпеки". Документів, підписання яких влада колекціонує. А треба натомість, використовуючи положення цих угод про фінансову, технічну, технологічну допомогу, організовувати відповідну співпрацю. На це мають працювати та компетентні відомства, і бізнес — за сприяння, а не перешкоджання держави.

Третє — найважче і найлегше водночас. Найважче — бо це знов про лідерство, компетентність і спроможність. А з цим у нинішньої влади найбільше проблем (навіть з лідерством — бо виробництво відосіків лідерством не є).

Але найлегше — бо є легітимні та швидкі способи розв'язати цю проблему. Створенням професійного Уряду національної єдності.

Україна переможе, якщо політики усвідомлять і розв'яжуть цю проблему швидше, ніж вичерпається потенціал суспільства.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
Верховна Рада
Кабмін
політика
Війна з Росією
Перемога України
Читайте також:
На фото: Кіт Герінґтон
Автор Дар'я Тарасова
8 серпня, 2024 четвер
Зірка "Гри престолів" Кіт Герінґтон зізнався, чому не дивитиметься "Дім дракона"
Колона техніки
Автор Катерина Єсікова
9 серпня, 2024 п'ятниця
Колону військової техніки РФ у Курській області знищили після того, як її показав телеканал "Звєзда". "Воєнкори" звинуватили пропагандистів
Дмитро Медведєв
Автор Катерина Єсікова
8 серпня, 2024 четвер
"Треба йти до Києва і далі": Медведєв відреагував на операцію в Курській області
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.9
    Купівля 40.9
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 44.61
    Продаж 45.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
10 серпня
10:29
Microsoft
У Microsoft заявили, що Іран посилив кіберактивність з метою вплинути на вибори в США
10:13
Оновлено
РФ двічі за день обстріляла Костянтинівку: внаслідок удару по супермаркету загинуло 14 людей, поранено 43
10:04
Удар по Харківщині
Ворог вночі вдарив по приватному будинку на Харківщині: під завалами загинули дві людини
09:49
Жозеп Боррель в Одесі
Верховний представник ЄС відреагував на російський удар по Костянтинівці
09:33
Supercam S350
На півдні сили ППО знищили два розвідувальні дрони Supercam
09:30
Огляд
5 книг, де руйнують стіни й зносять дах
Хто врятує наше життя, кохання в мозку і корчма на перехресті світів – 5 книг, де руйнують стіни й зносять дах
09:08
Міжнародна космічна станція, МКС
Астронавти Starliner залишаться на МКС ще на 6 місяців через технічні проблеми з кораблем
08:49
На фото: російський катер "Тунець" у Чорному морі
Дрони ГУР знищили російське судно "Тунец" в окупованому Криму
08:37
Краматорськ
РФ зранку вдарила ракетою по критичній інфраструктурі у Краматорську: загинув працівник, є постраждалі
08:24
Оновлено
ЗСУ
На фронті відбулося 90 боєзіткнень: ворог найбільше атакує на Покровському напрямку
08:09
"Крижане серце 3", "Моана 2" та "Аватар 3": у Disney назвали свої наступні релізи
08:05
OPINION
Костянтин Корсун
Чому заборонити Telegram складніше, ніж російську церкву
07:52
знищений російський танк Т-72
РСЗВ, 7 танків і 1160 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
07:35
Анонс
Людмила Лузан, веслування, Олімпіада-2024
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 10 серпня. Розклад
07:34
Саудівська Аравія
Байден зняв заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії
07:33
обстріл, ППО
РФ заявила про збиття 32 БПЛА: дрони намагалися атакувати підприємство в Ярославській області
07:20
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
ЦАХАЛ заявив про удар по школі, де базується командний пункт ХАМАС: у Газі кажуть про близько 100 загиблих
07:05
Оновлено
У Бразилії розбився пасажирський літак: загинули 57 пасажирів та 4 члени екіпажу
06:48
Сирія
Безпілотник атакував військову базу США у Сирії, - Reuters
06:38
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
У Чорному морі чергує один ракетоносій РФ: загальний залп - до 4 "калібрів"
06:32
Російська література, книжки
РФ завезла на ТОТ України підручники зі своєю версією історії, - ЦНС
06:13
Дональд Трамп
Літак Трампа здійснив аварійну посадку через технічні проблеми
05:06
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ ліквідував одного з лідерів ХАМАСу в Лівані
02:55
Марина Безрукова очолила "Агенцію оборонних закупівель"
В Агенції оборонних закупівель розповіли, скільки контрактів на зброю для ЗСУ припадає на виробників з України
02:21
Медведєв
Операція в Курській області: Медведєв погрожує Німеччині російськими танками в Берліні
01:53
Назарій Яремчук
В Україні вийшов документальний фільм присвячений співаку Назарію Яремчуку
01:15
Швеція
Малі висилає посла Швеції: яка причина й до чого тут Україна
01:14
Рафаель Маріано Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ оприлюднив заяву щодо Курської АЕС
00:53
Оновлено
Брянська область
У трьох областях РФ ввели режим контртерористичної операції
00:26
Інфографіка
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 14-го дня змагань
2024, п'ятниця
9 серпня
23:59
Вибух гранати у Броварах
Отримав вирок чоловік, який у Броварах кинув гранату в поліцейського
23:43
Дар'я Варфоломеєв
Бубка на Олімпіаді нагородив уродженку РФ, яка підтримує окупацію українських територій
23:12
Марина та Владислава Алексіїви, сестри Алексіїви, Олімпіада-2024, артистичне плавання
Олімпіада-2024: Сестри Алексіїви показали 5-й результат у технічній програмі артистичного плавання
22:54
Збірна Іспанії, Олімпіада-2024
Іспанія здійснила камбек і перемогла Францію у фіналі футбольного турніру на Олімпіаді
22:46
Александар Вучич
Вучич заявив, що Росія попередила Сербію про підготовку "державного перевороту"
22:36
У Нікополі внаслідок влучання дрона поранений півторарічний хлопчик
22:12
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
Дослідники CAR з'ясували, коли виготовили ракету, яка влучила в Охматдит 8 липня
21:53
Іран
Іран може поставити РФ балістичні ракети Fath-360 з радіусом дії до 120 км, - Reuters
21:52
Ексклюзив
Лукашенко
"Він ще може на краю прірви втриматися": дипломат Чалий щодо слів Лукашенка про крах Росії
21:42
Ексклюзив
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (праворуч), Олімпіада-2024
Компанія Ferrexpo підтримує веслувальний клуб "Гірник" майже 30 років: Костянтин Жеваго про срібло українських каноїсток на Олімпіаді-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV