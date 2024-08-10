Що у війні означає принцип опертя на власні сили
Дуже популярний в Україні концепт. Завжди, в усіх суспільних групах чимало прихильників України, "сильної власною силою"
Сприйняття цієї ідеї доволі широке — від закликів "шукати свій шлях" до заяв на регіональне лідерство.
При тому головне побажання до України щодо здійснення цих мрій залишалось — жити відповідно до власного потенціалу. Який — ресурсний, енергетичний, промисловий, науково-освітній — наче давав основу для сміливих задумів.
Бракувало найчастіше одного. Точніше, кількох факторів, повʼязаних між собою.
Лідерства, ефективних кадрів і відтак - сприятливих для розвитку правил і їх ефективного виконання.
Нині, у розпал війни за виживання, Україна постає перед необхідністю опертя на власні сили з інших причин.
Демократичний світ не відчуває, всупереч переконаності більшості українців, що Україна "захищає їх від орди". Демократичний світ вірить у НАТО, технологічну й економічну перевагу. При цьому не бажає зрікатись переваг мирного життя. Тому "купує" шантаж росіян про "ескалацію".
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До того ж"квартальне" керівництво України переймається "спецефектами" та боротьбою з внутрішніми опонентами більше, ніж результативністю зовнішньої політики та переконанням партнерів.
Звідси — помірність постачань, затримки, неквапливий розвиток військового виробництва.
Ті, хто ішли до посад під гаслом "я вам нічіво нє должен", сповна відчули цей підхід. Біда, що не на собі, а на країні.
Тож для Перемоги Україна мусить знайти опору на власні сили. Використати весь потенціал, який зберігає українське суспільство, бізнес, науковці.
Перше — це, власне, організація виробництва зброї, боєприпасів, ракет, безпілотників, засобів РЕБ тощо. Щобільше — стимулювання нових винаходів і швидкого їх застосування.
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Друге — ресурси для цього можна отримати, організувавши виконання "угод про співпрацю в галузі безпеки". Документів, підписання яких влада колекціонує. А треба натомість, використовуючи положення цих угод про фінансову, технічну, технологічну допомогу, організовувати відповідну співпрацю. На це мають працювати та компетентні відомства, і бізнес — за сприяння, а не перешкоджання держави.
Третє — найважче і найлегше водночас. Найважче — бо це знов про лідерство, компетентність і спроможність. А з цим у нинішньої влади найбільше проблем (навіть з лідерством — бо виробництво відосіків лідерством не є).
Але найлегше — бо є легітимні та швидкі способи розв'язати цю проблему. Створенням професійного Уряду національної єдності.
Україна переможе, якщо політики усвідомлять і розв'яжуть цю проблему швидше, ніж вичерпається потенціал суспільства.
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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