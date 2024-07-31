Документ розміщений на офіційному сайті Defense Innovation Board.

На думку представників консультативної ради, що працює в інтересах департаменту оборони США, останні успіхи України на полі бою значною мірою були підкріплені технологічною перевагою над ворогом, що була здобута шляхом інтеграції у військо легкодоступних комерційних технологій та їх швидким розвитком.

В основі бурхливого нарощення технологічного потенціалу українських Сил оборони наразі стоїть модель прямої взаємодії між програмістами, інженерами, менеджерами проєктів та військовослужбовцями на передовій. Ця взаємодія підтримується волонтерами та стартапами та фінансується з приватних джерел.

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Однак цей низовий підхід, хоч і ефективний через відсутність державного контролю та бюрократичної тяганини, залишається погано пристосованим до масштабування на державному рівні та взаємодії з іноземними партнерами.

На думку аналітиків, головним менеджером розвитку українського технологічного потенціалу має стати держава.

На жаль, уряд України не сповідує послідовний підхід до швидкого розвитку можливостей. Зокрема, Рада вказує на відсутність відомчої координації між розробниками та військовими, неспроможність влади належно сформувати та довести вимоги та запити військових до промисловості чи іноземних партнерів.

Усі ці 2,5 роки війни я щиро не розумію, чому нічого з того, що широко застосовується ЗСУ, уряд України так і не зміг запустити у масове серійне виробництво. Щоб кожного разу солдат, отримуючи "щось", не сушив голову як воно працює, яке буде ураження і на якій дистанції.

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До речі, це стосується не лише зброї, але й всього іншого на війні: від автомобілів і броні до саперних лопаток, коліс і форми.

Можна безконечно кивати на Захід, чому ми не в НАТО і де F-16, але вже неможливо приховувати факт відсутності масового виробництва українською промисловістю вкрай необхідних речей для фронту.

І гроші на це, до речі, можна було б легко знайти, якби "спецтехноекспортери на ламборгіні" займалися війною, а не бізнесом на крові в інтересах поки що не встановлених осіб…

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Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

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