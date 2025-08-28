Якби у їх політиків були яйця на таке, то вони б давно вже зробили й значно простіше: надали нам далекобійну зброю (балістику). Тому обговорімо інші варіанти.

1. Європейська континентальна армія

Зрозуміло, що НАТО — це вже малодієздатний блок, одна держава може все заблокувати, то ж розраховувати на те, що воно когось захистить смислу не має. Натомість Росія показала реальну вразливість європейського континенту до війни, а Україна, — що Росію можна бити. Тому створення європейської армії із коаліції держав — найкраща альтернатива будь-яким майбутнім загрозам. Певною мірою це міні-НАТО, на теренах Європи.

Для нас така гарантія була б найкращою, за умови активної участі у розбудові такої армії.

Наразі така ідея поки малоперспективна, оскільки європейці не покидають надії на комфортне життя за американські гроші в питаннях безпеки. Думки, що Трамп піде і все налагодиться, сьогодні значно сильніші за реальність, в якій повернення до минулого вже не буде.

Читайте також: Вічні перемовини: з Путіним ні про що домовитися неможливо

2. Зброя

На другому місці гарантіями для нас може стати зброя. Тільки тут я веду мову про всю зброю (крім ядерної), а не оці подачки з купою умов. Зрозуміло, що, можливо, Томагавки й F35 не захочуть розміщувати на нашій території. Але ок, тоді розмістіть на кордоні з нами, і у випадку російського нового вторгнення ми маємо отримати доступ до складів всього. На додачу, наші ЗСУ мають навчатись на цій зброї в сусідніх країнах. На всій високотехнологічній зброї.

3. Кошти на оборону

Вливання мільярдів доларів в оборонний сектор: військові виробництва і будівництво фортифікацій — теж гарна гарантія для нас. Але це має бути зафіксована сума або відсоток від оборонних бюджетів країн-партнерів. В цьому є логіка, частину їхньої оборонної роботи виконуємо саме ми.

4. Санкції

Збереження санкцій на Росію — це гарантія того, що вона буде залишатись досить слабкою, щоб влаштувати ще одну таку масштабну агресію. А якщо її буде утримувати Китай, то що ж і він буде слабнути на фоні Заходу.

Це виглядає як гарантії. Бо якби нам не хотілось, за нас воювати ніхто не буде.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист