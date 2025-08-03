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OPINION

Який зв’язок між Telegram та санкціями Євросоюзу?

Костянтин Корсун
3 серпня, 2025 неділя
08:07
Погляд

А такий: санкції тепер накладено на РФПІ – "російський фонд прямих інвестицій", гаманець Путіна та його банди маніяків*

Зміст

У березні 2021 цей РФПІ інвестував у Telegram, разом з Mubadala Investment Company. Про що гордо повідомив на власному офіційному сайті. Хоча представник Telegram все заперечував і намагався відбрехатися. 

Але милий нюанс полягає у тому, що санкції ЄС розповсюджуються також і на "будь-які компанії, у які інвестував РФПІ". 

І виходить, що Telegram може і сам опинитися під санкціями Євросоюзу – як порушник санкцій. Ледве розрулили з Францією та її спецслужбами, а тут ще більші проблеми.

А тим часом міністерство оборони України розказує про небезпеки Telegram для військовослужбовців. 

Хороша справа, якби не одне але: розказує про це МОУ ….барабанний дріб… у своєму ТГ-каналі! Класичне "бджоли проти меду!".

У мене інколи складається враження, що я живу у якомусь кошмарному сні. У якому співіснують речі, які не можуть співіснувати. Абсурд. Фантасмагорія. Сальвадор Далі пише картину за мотивами дописів Бурьяни Безумної. 

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Але давайте ще раз, по буквах.

Telegram – він же російський? Так.

Створений росіянами, фінансований росіянами, з російськими розробниками, серверами на болотяній території, 60+ таємних поїздок Дурова за пореєбрік, регулярне видалення антикремлівських каналів, спецслужби ереф вільно читають листування, сотні історій, які вказують на приховану співпрацю ТГ зі спецслужбами одичалих, кілька ґрунтованих досліджень міжнародними виданнями. Мало?

Але українці масово користуються росіянським Telegram. WTF?

Навіть суто з точки зору кібербезпеки, Telegram – найменш захищений месенджер. Переважно через відсутність автоматичного наскрізного шифрування. А це практично повна відкритість для спецслужб різних країн. 

До того ж Telegram зберігає повідомлення користувачів на своїх серверах, що надає можливість передавати їх тим, хто сильно просить. Наприклад, грушнікам зі шприцом "новичка" у руках. 

Розумію, багато українців користуються російським Telegram лише для читання нецензурованих новин, як альтернативою "Єдиному телемарафону". 

Так-то воно так, але у Telegram також море чистої та тупої дези від тих же росіян. 

А ще океан містифікацій, маніпуляцій, перекручень, отого-таки ІПСО та інших "нє всьо так адназначна". Ну і "джокери" різного штибу, звісно. 

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Як у цьому морі інфолайна ви знаходите перлини? Ковтаєте все підряд і випльовуєте? Мені гидко навіть про це думати.

Але навіть якщо ти "тільки читаєш" у Telegram – ти також під загрозою. Знаючи ваш Telegram ID, "таваріщу майору" дуже легко з’ясувати на які саме ТГ-канали ти підписаний і що саме читаєш. А якщо ти недайбох ще й коментував чи поширював десь щось колись – на тебе вже сформовано повне досьє, з біографічними даними, номером телефону, фото, складом родини, переліком друзів, твоїми вподобаннями, хобі, віруваннями, політичними поглядами, ступенем розпусності та навіть приблизним рівнем IQ. І з зазначенням як тобою можна маніпулювати.

Але я почав із санкцій. 

Користуючись Telegram, ти підтримуєш потенційно (вже скоро, сподіваюся) підсанкційну російську компанію. Яка платить податки до держбюджету ереф — тепер вже офіційно. А ці податки витрачаються на вбивства українців – і тебе також. Прикинь, ти сам профінансував "шахід" у своє вікно.

Якщо ти все ще живий і читаєш цей допис – зроби правильний висновок і видали Telegram. Хоча б заради власного виживання

Ну, або чекай поки санкції накладуть на усіх користувачів Telegram. 

Звучить фантастично? 

Так у нас за останній 6 років сталося стільки неможливого та фантастичного, що читання фантастики майже втратило сенс. Хіба що для з’ясування "а що буде далі".

Коротше, видали Telegram – і живи у щасті.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Європа
Технології
ФСБ
кібератаки
пропаганда
санкції ЄС проти Росії
Telegram
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