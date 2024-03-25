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OPINION

Чи заборонять телеграм. Є сумніви, але ви можете наблизити цей момент

Андрій Яніцький
25 березня, 2024 понедiлок
20:50
Погляд Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ

Сьогодні група депутатів Верховної Ради внесла законопроєкт про регулювання соцмереж, зокрема, й створеного росіянином сервісу Телеграм

А позавчора іспанський суд тимчасово заборонив Телеграм через ознаки порушення авторських прав. Правда, ця заборона протрималася лише кілька днів.

Невже розпочався масштабний наступ на цю підозрілу соцмережу?

Про небезпеку Телеграму говорять давно. Співзасновник українського стартапу Petcube Ярослав Ажнюк запустив спільноту розслідувачів Крємлєґграм.орг, щоб довести небезпеку цього сервісу.

"Маючи понад 800 мільйонів користувачів, Телеграм є одним з найбільших месенджерів і новинарних додатків у світі. Він також є найбільш непрозорим серед великих технологічних компаній. Телеграм позиціює себе як рай для свободи слова та найбільш захищений додаток для обміну повідомленнями. Втім, обидва ці твердження вводять в оману", - йдеться на сайті проєкту Крємлєґграм.

На сайті проєкту зібрано багато свідчень, що Телеграм не є безпечним. Що російські спецслужби мають доступ до листувань у деяких випадках. Що компанія досі має зв'язки з Росією. Та що джерела фінансування Телеграму непрозорі. 

Попри все це я не вірю, що українська влада заборонить або навіть обмежить роботу цього проєкту у найближчому майбутньому.

По-перше, в країні парламентська криза. Рада не може зібрати голоси навіть на більш термінові законопроєкти, не те що на законопроєкт про регулювання роботи соцмереж.

По-друге, більшість ініціаторів законопроєкту — опозиціонери з "Європейської Солідарності", "Голосу" та "За майбутнє". Під проєктом лише два підписи депутатів пропрезидентської "Слуги Народу". Такий проєкт навряд збере голоси більшості.

По-третє, як органи влади, так і бізнес широко використовують Телеграм у комунікаціях. Свої сторінки у "тєлєгє" ведуть навіть спецслужби та військові підрозділи. Чого ви хочете від звичайних громадян?

Тому єдиний спосіб заборонити Телеграм, як влучно зазначила засновниця ініціативи "Як не стати овочем" Оксана Мороз, вже ЗАРАЗ:

  •  Відписатися від всіх анонімних каналів у Телеграм. Тобто від каналів, коли його автор невідомий, тому репутацію автора іншим способом не можна перевірити.
  •  Не обмінюватися чутливою інформацією в месенджері Телеграм. Бо чи буде його заборона — незрозуміло, а фільтрувати інформацію вже треба.

Я б також закликав державні органи влади, державні компанії, органи місцевого самоврядування відмовитися від ведення каналів у Телеграм. Офіційну інформацію цілком можна оприлюднити на сайті, у поштовій розсилці та в інших, менш підозрілих соцмережах.

Це можна робити вже зараз. Для цього ані рішення суду, ані закон не потрібні — лише бажання та політична воля відмовитися від потенційно небезпечного сервісу.

Джерело

Про автора. Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту та цифрових платформ Еспресо

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Теги:
Новини
політика
Економіка
пропаганда
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