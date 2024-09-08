З "хорошого русского" неодмінно вилазить самозакоханий імперіаліст і русифікатор
Особисто я завжди радію, коли такі, як Навальна, знову і знову самі себе здають у своїй імперіалістичній щирості
Я вже дописую книжку про російсько-радянський колоніалізм – і ось такі перлинки від "хороших русскіх" дбайливо збираю в скарбничку золотих афоризмів російського шовінізму. У виконанні найбільш "ліберального", що здатне було виплодити російське суспільство.
"Надо якобы разделить нашу слишком большую страну на пару десятков маленьких и безопасных государств. Правда, объяснить почему люди с общим бекграундом и культурным контекстом должны быть искусственно разделены, "деколонизаторы" не могут".
Коли я читаю це, я бачу перед собою не Навальну, а Валуєва. Бачу Бєлінського та інших шовіністів древності, які у своєму переконанні, що все це "наше", абсолютно не помічають інших людей. Бачу Хрущова, який закликає викорінити "націоналістичні пережитки", і бачу Брежнєва, який заявляє, що сформувалась "нова історична спільнота – радянський народ". Бо це все та сама логіка. Просто тепер це – "спільний культурний контекст".
Вацлав Гавел свого часу гарно підкреслив основний ґрунт радянської тоталітарної системи – фальшування і підміну понять: "Життя в ній наскрізь заткано лицемірством і брехнею: владу бюрократії називають владою народу; від імені робочого класу поневолено робочий клас; всюдисуще приниження людини видають за її остаточне звільнення; прихованість інформації називають її доступністю, владні маніпуляції — громадським контролем за владою, владне свавілля — дотриманням правового порядку, тиск на культуру — її розвитком; розширення імперського впливу подають як допомогу пригнобленим, несвободу слова — як найвищу форму свободи, виборчий фарс — як найвищу форму демократії, заборону незалежного мислення — як торжество світової наукової думки; окупацію називають братньою допомогою".
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Іван Дзюба міг би доповнити: повсюдну русифікацію називають "інтернаціоналізмом".
І саме це робить зараз і Навальна – століття насильства і культурної асиміляції називає "общим бекграундом", а політику приниження і маргіналізацію інших національностей в імперії - "культурным контекстом".
Не майте сумнівів, якби це було п’ятдесят років тому, або ж просто ситуація була сьогодні інша, — Навальна те саме говорила б про Україну. Просто зараз Україна дала по зубах і зі страшними втратами відбивається – тому Навальній не випадає таке сказати й про нас. Але логіка тут та сама.
Можна насправді лиш подякувати, що не дають нам забувати, що якщо трошки потерти хорошого русского – з нього неодмінно вилізе самозакоханий імперіаліст і русифікатор. Зі своїм уявленням про "культурный бекграунд". Який русскіє при потребі завжди радо насаджують танками.
Про автора. Радомир Мокрик, український історик, культуролог, науковий працівник Інституту східноєвропейських студій на філософському факультеті Карлового університету в Празі
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