Тому ми — я кажу зараз Західний Світ — маємо розумно будувати альянси з різними країнами Глобального Півдня. Будувати міцні зв’язки, розуміючи особливості наших партнерів. Інколи це означає, що ми маємо стримувати своє бажання нав'язати свою культуру та цінності. І будувати стосунки так, щоб порушувати зв'язки цих країн з Віссю зла.

З іншого боку — ми маємо бути рішучими. Ідея наших ворогів в тому, що Західний Світ має стати слабким та немічним, а отже настане час домінування східних та південних автократій.

Тому ми — я кажу зараз Західний Світ — маємо рішуче діяти, підтверджуючи силу наших цінностей та силу нашого демократичного шляху. Демократія — це не слабкість, демократія — це єдина сила, яка дає шанс кожному, а не тільки найсильнішим.

Західний Світ — це справедливий світ можливостей. Він, звісно, сповнений проблем. Інколи нам здається, що вони нездоланні. Проте світ автократій — це тюрма сотень поневолених націй, безкультурних людожерів, ґвалтівників та вбивць, які знищують одне одного й отримують від цього задоволення.

Тому ми знову маємо йти на війну і знищувати ворогів заради захисту нашого світоустрою. Не говорити! А робити.

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Західний Світ має прийти на війну. Західний Світ має взяти до рук зброю. Західний Світ має захищати демократію на полі бою, а не в кабінетах. І чим довше сонні європейські політики відганяють цю думку, тим кривавішою буде майбутня війна. А вона буде. Вона вже йде. І скоро стане глобальною.

Україна вже зараз чекає наших друзів на полі бою. Україна вже зараз чекає наших друзів на всіх фронтах російсько-української війни. Ми вже на полі бою від імені Західного Світу. Проти нас вже воюють країни з числа Вісі зла — Росія, Іран, Північна Корея. Але участь у війні — це не питання захисту України чи Європи. Це питання існування Західного Світу з усім його різномаїттям.

Зараз на терезах часу два світи — Західний Світ та Вісь зла. Перемога будь-якого з них означає, що інший відійде в тінь історії на десятиліття. Під загрозою західна культура, західні цінності, західний уклад життя. І все це ризикує зникнути так само як зникла культура та просвітництво Римської імперії під навалою варварів. І тоді, і зараз палають бібліотеки, музеї, школи, університети та театри. І тоді, і зараз на полі бою зустрілись цивілізація та деграданти. І тоді, і зараз з одного боку зі зброєю багато поетів, філософів та вчених, а з боку варварів — вчорашні зеки. І тоді, і зараз шанси в обох сторін рівні.

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Та Західний Світ не слабкий. Я хочу заперечити цю думку, яка так поширена в наших суспільствах. Західний Світ повільно прокидається і згадує свою силу. Треба тільки взяти до рук зброю. І в той момент, коли зброя опиниться в руці, кожний європеєць та кожна людина, яка відносить себе до Західного Світу, згадає, хто вона, поверне собі владу над майбутнім.

Захід має йти на війну. Ця війна потрібна йому і кожному з нас, щоб повернути переконанням тверду основу. Бо Західний Світ — це не про компроміси з варварами, а про компроміси між собою — між своїми. Тільки між своїми ми говоримо про компроміси. А коли у ворота Європи стукає Атилла чи Ганнібал — його та всіх його послідовників треба винищити без зволікань та думок про перемовини.

Західний Світ — це понад 40 найсильніших світових держав, це Європейський Союз, це країни НАТО, це Сполучені Штати Америки та Канада, Австралія та Японія, Південна Корея та Тайвань. Та навіть окупований комуністами Гонконг є ідеологічно спорідненим з нами — і це треба пам’ятати, а не опускати очі та смиренно віддавати своїх людей в пащу комуністичному тигру.

Ми маємо здобувати нових друзів в Азії та Африці, на Близькому Сході та в Південній Америці. Сьогодні, наприклад, на передньому плані дружня Аргентина.

Ми пропонуємо рівність для всіх. Але ніколи не віддамо свого. Ми маємо бути зі зброєю в руках. Ми маємо захищати свої цінності вогнем та мечем. І, якщо історія цього вимагає, маємо знищити Росію та всіх, хто належить до Вісі зла та позиціює себе як наш ворог. Знищити, а не заговорити. Знищити, а не купити.

І зрештою треба припинити намагатись сподобатись кожному. Західний Світ є центром тяжіння для сотень культур. Серед нас є представники всіх народів, культур та віросповідань. Кожний знайшов собі місце під західним сонцем. І це треба захищати.

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Треба перестати боятись власної тіні. Західний Світ завжди був, є та буде центром людської цивілізації в усіх сенсах цього слова. Наша тінь простягається далеко. Наш вплив долає океани. І тільки від нас залежить, чи готові ми боротись за спадок, який нам залишили ті, хто боровся раніше, хто перемагав зло у Другій світовій війні, але зупинився і не добив ворога у Москві.

Наші цінності заслуговують на боротьбу. Ми з вами заслуговуємо на те, щоб зберегти найкраще, а нашим дітям передати примножене.

Для цього треба перестати боятись називати речі своїми іменами. Брати до рук зброю. І не вважати всіх людей однаковими. Бо мільярди різних людей чекають від Західного Світу мудрості та рішучості.

Західний Світ має йти на війну.

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Про автора. Петро Шуклінов, журналіст

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