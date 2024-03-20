Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Західний Світ має йти на війну
OPINION

Західний Світ має йти на війну

Петро Шуклінов
20 березня, 2024 середа
10:07
Погляд Петро Шуклінов

З одного боку — ми маємо бути розумними. Ідея наших ворогів у тому, щоб поділити світ на дві частини — Захід та всі інші країни. Це пастка, яку сумлінно будує Вісь зла

Тому ми — я кажу зараз Західний Світ — маємо розумно будувати альянси з різними країнами Глобального Півдня. Будувати міцні зв’язки, розуміючи особливості наших партнерів. Інколи це означає, що ми маємо стримувати своє бажання нав'язати свою культуру та цінності. І будувати стосунки так, щоб порушувати зв'язки цих країн з Віссю зла.

З іншого боку — ми маємо бути рішучими. Ідея наших ворогів в тому, що Західний Світ має стати слабким та немічним, а отже настане час домінування східних та південних автократій.

Тому ми — я кажу зараз Західний Світ — маємо рішуче діяти, підтверджуючи силу наших цінностей та силу нашого демократичного шляху. Демократія — це не слабкість, демократія — це єдина сила, яка дає шанс кожному, а не тільки найсильнішим.

Західний Світ — це справедливий світ можливостей. Він, звісно, сповнений проблем. Інколи нам здається, що вони нездоланні. Проте світ автократій — це тюрма сотень поневолених націй, безкультурних людожерів, ґвалтівників та вбивць, які знищують одне одного й отримують від цього задоволення.

Тому ми знову маємо йти на війну і знищувати ворогів заради захисту нашого світоустрою. Не говорити! А робити.

Читайте також: Що робити у 2024-му?

Західний Світ має прийти на війну. Західний Світ має взяти до рук зброю. Західний Світ має захищати демократію на полі бою, а не в кабінетах. І чим довше сонні європейські політики відганяють цю думку, тим кривавішою буде майбутня війна. А вона буде. Вона вже йде. І скоро стане глобальною.

Україна вже зараз чекає наших друзів на полі бою. Україна вже зараз чекає наших друзів на всіх фронтах російсько-української війни. Ми вже на полі бою від імені Західного Світу. Проти нас вже воюють країни з числа Вісі зла — Росія, Іран, Північна Корея. Але участь у війні — це не питання захисту України чи Європи. Це питання існування Західного Світу з усім його різномаїттям.

Зараз на терезах часу два світи — Західний Світ та Вісь зла. Перемога будь-якого з них означає, що інший відійде в тінь історії на десятиліття. Під загрозою західна культура, західні цінності, західний уклад життя. І все це ризикує зникнути так само як зникла культура та просвітництво Римської імперії під навалою варварів. І тоді, і зараз палають бібліотеки, музеї, школи, університети та театри. І тоді, і зараз на полі бою зустрілись цивілізація та деграданти. І тоді, і зараз з одного боку зі зброєю багато поетів, філософів та вчених, а з боку варварів — вчорашні зеки. І тоді, і зараз шанси в обох сторін рівні.

Читайте також: Кордони-1991 та срібна куля

Та Західний Світ не слабкий. Я хочу заперечити цю думку, яка так поширена в наших суспільствах. Західний Світ повільно прокидається і згадує свою силу. Треба тільки взяти до рук зброю. І в той момент, коли зброя опиниться в руці, кожний європеєць та кожна людина, яка відносить себе до Західного Світу, згадає, хто вона, поверне собі владу над майбутнім.

Захід має йти на війну. Ця війна потрібна йому і кожному з нас, щоб повернути переконанням тверду основу. Бо Західний Світ — це не про компроміси з варварами, а про компроміси між собою — між своїми. Тільки між своїми ми говоримо про компроміси. А коли у ворота Європи стукає Атилла чи Ганнібал — його та всіх його послідовників треба винищити без зволікань та думок про перемовини.

Західний Світ — це понад 40 найсильніших світових держав, це Європейський Союз, це країни НАТО, це Сполучені Штати Америки та Канада, Австралія та Японія, Південна Корея та Тайвань. Та навіть окупований комуністами Гонконг є ідеологічно спорідненим з нами — і це треба пам’ятати, а не опускати очі та смиренно віддавати своїх людей в пащу комуністичному тигру.

Ми маємо здобувати нових друзів в Азії та Африці, на Близькому Сході та в Південній Америці. Сьогодні, наприклад, на передньому плані дружня Аргентина.

Ми пропонуємо рівність для всіх. Але ніколи не віддамо свого. Ми маємо бути зі зброєю в руках. Ми маємо захищати свої цінності вогнем та мечем. І, якщо історія цього вимагає, маємо знищити Росію та всіх, хто належить до Вісі зла та позиціює себе як наш ворог. Знищити, а не заговорити. Знищити, а не купити.

І зрештою треба припинити намагатись сподобатись кожному. Західний Світ є центром тяжіння для сотень культур. Серед нас є представники всіх народів, культур та віросповідань. Кожний знайшов собі місце під західним сонцем. І це треба захищати.

Читайте також: Беззубі політики. Безпорадні міжнародні організації. Російські вуха і гроші...

Треба перестати боятись власної тіні. Західний Світ завжди був, є та буде центром людської цивілізації в усіх сенсах цього слова. Наша тінь простягається далеко. Наш вплив долає океани. І тільки від нас залежить, чи готові ми боротись за спадок, який нам залишили ті, хто боровся раніше, хто перемагав зло у Другій світовій війні, але зупинився і не добив ворога у Москві.

Наші цінності заслуговують на боротьбу. Ми з вами заслуговуємо на те, щоб зберегти найкраще, а нашим дітям передати примножене.

Для цього треба перестати боятись називати речі своїми іменами. Брати до рук зброю. І не вважати всіх людей однаковими. Бо мільярди різних людей чекають від Західного Світу мудрості та рішучості.

Західний Світ має йти на війну.

Джерело

Про автора. Петро Шуклінов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Захід
Війна з Росією
Читайте також:
путін
18 березня, 2024 понедiлок
Путін заявив про бажання створити в Україні "санітарну зону". В ОП прокоментували
Війна з Росією
18 березня, 2024 понедiлок
Міноборони створило електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів: для чого потрібен "Оберіг"
18 березня, 2024 понедiлок
Російські добровольці в Києві підписали меморандум із частиною опозиції до Кремля: що відомо
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.95
    Купівля 38.95
    Продаж 39.48
  • EUR
    Купівля 42.28
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
20 березня
10:20
Жаір Болсонару
Експрезидента Бразилії Болсонару звинуватили у підробленні довідки про вакцинацію від COVID-19 для виїзду за кордон
10:17
Ексклюзив
Карта бойових дій: Бахмут
"Новини оптимістичні": командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Федоренко про Бахмутський напрямок
10:00
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Росіяни на окупованій Херсонщині ходять у цивільному одязі, щоб захистити себе від партизанів, - "Атеш"
09:51
малюнок, діти
Україна повернула з окупації прийомну сім'ю з двома дітьми
09:43
Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, що саме мав на увазі Макрон, коли заявив про відправлення військ в Україну
09:41
Японія
В Японії перекинувся танкер-хімовоз: 5 членів екіпажу зникли безвісти
09:38
Радослав Сікорський
МЗС Польщі: ракети Taurus значно вплинули б на здатність України захищатися, а росіян змусили б відійти далі
09:30
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1203
Ворог намагається прорватися на Тернівському напрямку, тривають тяжкі бої, - голова Луганської ОВА Лисогор
09:12
Фінляндія
Світовий рейтинг щастя​: Фінляндія сьомий рік поспіль на першому місці, Україна - на 105-му
09:08
Фейк, Росія
"В Одесі російські "іскандери" знищили офіцерів Пентагону і ФРН": черговий фейк Росії
08:48
Харківщина
Вночі РФ атакувала КАБами селище Козача Лопань на Харківщині: постраждав цивільний
08:48
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
На лівобережній Херсонщині ЗСУ проводять прикриті з правого берега операції та зривають спроби ворога йти до Дніпра, - Хлань
08:43
путін
ISW: РФ намагається побудувати коаліцію з трьома країнами на противагу Заходу
08:39
Туман у Львові
У Києві та області до кінця доби протримається туман: видимість 200-500 метрів
08:15
мобілізація на росії, чмобіки
На ТОТ Луганщини окупанти готуються почати посилену мобілізацію місцевих жителів, - ОВА
08:01
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
Росія за добу війни в Україні втратила 700 військових, 9 танків та 16 артсистем
08:00
OPINION
Олексій Панич
Ті, хто голосував за Путіна, рятують Росію від розпаду. Хай навіть ціною злочинів
07:59
евакуація
З деокупованої Херсонщини евакуювали 44 тисячі жителів
07:46
Кім Чен Ин
КНДР випробовує двигун для нової гіперзвукової ракети
07:41
Саміт ЄС, Шарль Мішель
Голова Євроради Мішель закликав ЄС переходити на режим воєнної економіки
07:39
Росія вночі обстріляла Дніпропетровщину: 5 постраждалих, серед них 12-річна дитина
07:20
кокаїн Нідерланди
Друга за обсягом партія в історії: у Болівії вилучили кокаїн на $451 млн, який мав потрапити до Бельгії
07:02
Оновлено
обстріл, ППО
У Росії заявили про збиття БПЛА над містом Енгельс та Білгородською областю
06:49
Люксембург
Люксембург приєднався до артилерійської коаліції на підтримку України
06:37
Єменські хусити атакували у Червоному морі грецький танкер зі зрідженим газом
06:29
Микита Потураєв
У Раді шукають можливість забирати почесні звання в артистів, які підтримують РФ, - Потураєв
06:07
Литва прапор
У Литві скасували виступ італійського співака Пупо через його виступ у Кремлі
05:54
У Фінляндії розпочали будівництво паркану на кордоні з РФ
У Фінляндії розпочали справи щодо 35 осіб, які незаконно переправляли мігрантів з кордону РФ
05:05
Запуск супутників Starlink
SpaceX продаватиме технології Starlink іншим компаніям, щоб заробити грошей
03:35
Канада санкціонувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Україною
03:15
ЄС - Україна
Європарламент і Єврорада попередньо погодили продовження безмитного експорту української сільгосппродукції
02:53
Іран
Боррель не підтримав санкції проти Ірану за військову допомогу своїй армії на Близькому Сході, - WSJ
02:27
канабіс
За підтримки Євроюсту в Іспанії заарештували оптових торговців наркотиками у Швеції
02:17
Ракета ARRW під крилом літака
Повітряні сили США випробували гіперзвукову крилату ракету в Тихому океані
02:09
Патрік Райдер
"Ризики зростають": у Пентагоні оцінили ризики нового наступу РФ з півночі України через затримки допомоги
01:22
У Запоріжжі запрацював другий в Україні рекрутинговий центр для ЗСУ
00:53
глава УГКЦ Святослав Шевчук
Глава УГКЦ закликав поляків не піддаватися маніпуляціям
00:45
Нідерланди
Схвалення безпекової угоди, засудження "виборів Путіна" на ТОТ, відбудова: парламентарі Нідерландів підтримали Україну
00:30
прем'єрка Італії Мелоні
"Призведе до небезпечної ескалації": прем'єрка Італії Мелоні виступила проти введення військ НАТО в Україну
00:29
розконсервована російська техніка
США пропонують схему передачі Україні російської техніки з країн Північної Америки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV