Заява Трампа: Навіть зіпсований годинник може показувати правильний час
Уявляю майбутній похід на Москву так. Попереду військових колон ЗСУ йтимуть не танки, а бензовози й хлібовози
Навіть зіпсований годинник може показувати правильний час. Електронний один раз на добу, а зі стрілками — двічі.
Трамп: "Україна за підтримки ЕС зможе повернути свою країну в її початкових кордонах, а можливо навіть піти далі".
Мені сподобалося оте "піти далі". Хто ж йому таке наговорив?..
Допис Трампа: нічого нового, що могло б вплинути на завершення війни
"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію...". Це на 8 місяці даремних спроб "зупинити війну".
Але дякуємо за піднесений настрій!
Уявляю майбутній похід на Москву так. Попереду військових колон ЗСУ йтимуть не танки, а бензовози й хлібовози.
А росіяни зустрічатимуть їх не з квітами, а з каністрами та авоськами... Так переможемо.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Біла Церква
