Навіть зіпсований годинник може показувати правильний час. Електронний один раз на добу, а зі стрілками — двічі.

Трамп: " Україна за підтримки ЕС зможе повернути свою країну в її початкових кордонах, а можливо навіть піти далі ".

Мені сподобалося оте " піти далі ". Хто ж йому таке наговорив?..

" Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію... ". Це на 8 місяці даремних спроб " зупинити війну ".

Але дякуємо за піднесений настрій!

Уявляю майбутній похід на Москву так. Попереду військових колон ЗСУ йтимуть не танки, а бензовози й хлібовози.

А росіяни зустрічатимуть їх не з квітами, а з каністрами та авоськами... Так переможемо.

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.