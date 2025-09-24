Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Допис Трампа: нічого нового, що могло б вплинути на завершення війни
OPINION

Допис Трампа: нічого нового, що могло б вплинути на завершення війни

Микола Княжицький
24 вересня, 2025 середа
10:01
Погляд

Якщо орієнтуватись лише на риторику президента США, то за виключенням приємної для нас тональності, нічого нового в цих заявах немає

Зміст

Пост Трампа треба сприймати лише як пост Трампа. Ми вже бачили їх багато: як приємних, так і не дуже. Але він не повинен вводити нас в оману. 

Станом на зараз у нас є чотири окремі напрямки, спрямовані на завершення війни

  • військова підтримка України;
  • економічна підтримка України;
  • санкційний тиск на Росію;
  • переговори з Путіним.

Пост Трампа не стосується жодного з них. Фактично це пост про самоусунення

  • економіка Росії сама загинається, тож санкцій не треба; 
  • військова ситуація така, що Україна з підтримкою ЄС вийде на кордони 1991 року, а може і далі;
  • зброї поставимо Україні стільки, скільки куплять європейці з НАТО, і ті хай визначаються що з нею робити. 

Читайте також: Трамп вважає, що Україна поверне свої території

Насправді, як би нам не було приємно таке читати та слухати, це все надоптимістично і не зовсім відповідає реаліям. 

Адже економіка Росії хоч і загинається, але це процес не сьогоднішнього дня. Військова ситуація надзвичайно складна, і Deep State кожен день показує втрати території. Санкційний тиск фактично завмер на позиціях початку 2025 року, і росіяни більш-менш навчились з ним жити. Про переговори й про те, чи обдурив  Путін вкотре, президент США скаже через місяць (хоч не два тижні, бо це вже як мем). 

Тобто у вчорашніх постах і заявах Дональда Трампа немає нічого нового, що могло б вплинути на завершення війни. Нічого про роль США. Нічого про розширення військової або економічної допомоги. Продаж зброї — це, звісно, на загальному тлі вже непогано, але це не підтримка. Наприклад, Китай також каже, що він не підтримує Росію, а просто продає їм якісь двигуни та компоненти. 

Звісно, поки замало інформації, щоб робити якісь остаточні висновки. Але якщо орієнтуватись лише на риторику президента США, то за виключенням приємної для нас тональності, нічого нового в цих заявах немає. 

"Все йде позитивно само собою, російська економіка сама завалиться і без нових санкцій, а Україна за гроші ЄС скоро штурмуватиме Москву. Всім удачі!".

Джерело

Про автораМикола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
24 вересня
11:28
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зросло, через обстріл РФ є знеструмлення в одній з областей: стан енергосистеми 24 вересня
11:18
Огляд
міжнародний огляд
Трамп заявляє, що Україна може виграти війну, але світ більше не може розраховувати на сильне лідерство США. Акценти світових ЗМІ 24 вересня
11:11
Аналітика
президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Як нова Атлантична хартія між США та Британією вплине на світ та Україну
11:00
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:47
ЗСУ, ППО
ППО вночі знешкодила 126 зі 152 російських безпілотників
10:41
Ексклюзив
НАТО
"Це ж вже абсурд": експерт-міжнародник Романюк розповів, за яких умов НАТО може збивати російські літаки
10:27
Оновлено
За добу на фронті сталося 172 бої, українські захисники зупинили 64 атаки на Покровському напрямку
10:10
Ексклюзив
дрон ЗСУ
Ворог не заволодів жодним районом Купʼянська, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
10:08
Валерій Залужний
Майже 80% втрат серед особового складу й техніки спричинені ударними дронами, - Залужний
09:48
Валерій Залужний
"Ціна таких дій мені невідома, але вона була надто високою": Залужний вперше прокоментував Курську операцію
09:34
Ексклюзив
Ердоган
“Ердоган змушений дивитися правді в очі": експерт-міжнародник Ференс про підтримку України
09:27
школа їдальня
ЄС виділить близько €200 млн на шкільні обіди для дітей в Україні, - фон дер Ляєн
08:52
Капітолій (Вашингтон)
Біля Капітолію невідома група встановила статую Трампа й Епштейна
08:39
Ексклюзив
БПЛА, шахед, дрон
Ворог змінює тактику обстрілів України, - речник УДУ Братчук
08:20
Марко Рубіо
Трамп має варіанти додаткових економічних санкцій проти РФ і його терпіння не безмежне, - Рубіо
08:00
OPINION
Трамп вважає, що Україна поверне свої території
07:52
Втрати РФ
За добу війни в Україні РФ втратила 970 військових, 43 артсистеми й 2 танки
07:43
Огляд
Операція Вогняний смерч
"Пекельна осінь" у Києві, або як зруйнували Хрещатик за кілька днів у 1941 році
07:31
Оновлено
ППО
Росія вночі атакувала Україну ударними БПЛА: у Харкові пролунали 17 вибухів, у Запоріжжі пошкоджені будинки
07:27
Аналітика
Світ визнає Палестину: чому вересень цього року може стати точкою неповернення для Ізраїлю. Пояснюємо
07:26
У прифронтових громадах Запоріжжя збудують 100 км антидронових тунелів до кінця року
07:03
Ліндсі Грем
Заява Трампа, що Україна може повернути свої території, змінює правила гри, - сенатор Грем
06:41
Молдова ЕС
"Чергова провокація Кремля": у РФ заявляють про "плани окупації Молдови" Європою, - ЦПД
06:11
Володимир Зеленський
Путінська Росія без Китаю – ніщо, – Зеленський на засіданні Радбезу ООН
05:41
Зеленський та очільниця сесії Генасамблеї ООН Бербок обговорили проєкт резолюції щодо ситуації з правами людини на ТОТ
00:03
Володимир Зеленський
РФ затягує війну в Україні, користуючись правом вето в Радбезі ООН і купуючи вплив, - Зеленський
2025, вiвторок
23 вересня
22:55
Володимир Зеленський
"Тепер він довіряє набагато більше мені": Зеленський заявив, що Трамп зрозумів, що інформація Путіна була "далекою від правди"
22:27
Оновлено
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що Україна за підтримки ЄС здатна повернути територію "в первісному вигляді"
22:09
Владислав Ванат
Ванат допоміг "Жироні" відібрати очки у "Атлетика" в Ла Лізі
21:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Важко оцінити, наскільки Трамп здатний до аналізу, - політолог Шлінчак про виступ в ООН
21:07
Балтійське море
Швеція та Польща розпочали спільні військові навчання на острові Готланд
21:02
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп: країни НАТО повинні збивати літаки РФ, які залітають у їхній повітряний простір
20:40
Ексклюзив
Мирослав Гай
"Реакція на явище, яке вже склалось": офіцер ЗСУ Гай про створення Штурмових військ
20:06
Прапор США
Секретна служба США демонтувала мережу, здатну блокувати мобільний зв’язок під час Генасамблеї ООН
20:05
OPINION
Коли невігласи заважають здобувати знання іншим, вони перевищують свої повноваження
20:02
"Діти є жертвами репресій": Зеленська закликала країни та інституції доєднатися до коаліції за повернення українських дітей
19:58
Огляд
НАТО
Повітряна загроза: для чого Росії дронові провокації у Європі та якою мала б бути відсіч НАТО
19:57
Рубіо
Рубіо пояснив, чому США не збиватимуть літаки РФ у повітряному просторі НАТО
19:16
Огляд
онлайн-шахрайство
Вчать, як розбагатіти на інвестиціях і крипті: Нацкомісія оновила список потенційно шахрайських проєктів
19:13
Петер Мадяр
Європарламент відхилив запит Орбана скасувати імунітет від переслідувань для лідера угорської опозиції Мадяра
Більше новин
