Пост Трампа треба сприймати лише як пост Трампа. Ми вже бачили їх багато: як приємних, так і не дуже. Але він не повинен вводити нас в оману.

Станом на зараз у нас є чотири окремі напрямки, спрямовані на завершення війни: військова підтримка України;

економічна підтримка України;

санкційний тиск на Росію;

переговори з Путіним.

Пост Трампа не стосується жодного з них. Фактично це пост про самоусунення: економіка Росії сама загинається, тож санкцій не треба;

військова ситуація така, що Україна з підтримкою ЄС вийде на кордони 1991 року, а може і далі;

зброї поставимо Україні стільки, скільки куплять європейці з НАТО, і ті хай визначаються що з нею робити. Читайте також: Трамп вважає, що Україна поверне свої території

Насправді, як би нам не було приємно таке читати та слухати, це все надоптимістично і не зовсім відповідає реаліям. Адже економіка Росії хоч і загинається, але це процес не сьогоднішнього дня. Військова ситуація надзвичайно складна, і Deep State кожен день показує втрати території. Санкційний тиск фактично завмер на позиціях початку 2025 року, і росіяни більш-менш навчились з ним жити. Про переговори й про те, чи обдурив Путін вкотре, президент США скаже через місяць (хоч не два тижні, бо це вже як мем).

Тобто у вчорашніх постах і заявах Дональда Трампа немає нічого нового, що могло б вплинути на завершення війни. Нічого про роль США. Нічого про розширення військової або економічної допомоги. Продаж зброї — це, звісно, на загальному тлі вже непогано, але це не підтримка. Наприклад, Китай також каже, що він не підтримує Росію, а просто продає їм якісь двигуни та компоненти.

Звісно, поки замало інформації, щоб робити якісь остаточні висновки. Але якщо орієнтуватись лише на риторику президента США, то за виключенням приємної для нас тональності, нічого нового в цих заявах немає.