Трамп вважає, що Україна поверне свої території
Цілком імовірно, що до Дня Захисників і захисниць України ми побачимо три збиті російські МіГ-31К у Балтійському морі
Зустріч президентів України та США передувала зовсім несподіваному посту Дональда Трампа.
За його словами, Україна за підтримки партнерів з Європи та НАТО зможе не лише повернути окуповані території, а й, цілком можливо, рухатися далі.
Читайте також: США змушені відповідати на російські провокації без жодних двозначностей
На тлі заяв кількох європейських країн НАТО останніми днями про готовність збивати російські літаки та ракети, слоган "Зустрічай третю світову у Третій штурмовій" знову звучить актуально.
Тож цілком імовірно, що до Дня Захисників і захисниць України ми побачимо три збиті російські МіГ-31К у Балтійському морі.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.61
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе