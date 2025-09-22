Президенти України та США зустрічаються досить часто, тож очікувати радикальних змін після ще однієї зустрічі не варто. Востаннє вони спілкувалися місяць тому у Вашингтоні, де Зеленський разом з європейськими лідерами намагався переконати Трампа посилити тиск на Росію, щоб просунутися в напрямку завершення війни.

Але відтоді сталася одна ключова зміна, яка мала б активізувати дії США для припинення війни. Йдеться про розширення території воєнних операцій Росії на країни НАТО. Минулого тижня три російські МІГ-31К — носії ракет "Кинджал" — пролетіли недалеко від Таллінна. До того ми бачили масоване вторгнення ударних дронів у Польщу та Румунію. А вже цього тижня Німеччина підіймала свої винищувачі для перехоплення російського Іл-20М над Балтійським морем. Це літак, призначений для розвідки, радіоперехоплення та зйомки місцевості.

Памʼятаємо, як від зустрічі на Алясці багато хто очікував зниження напруги й руху до завершення війни. Натомість ми побачили не лише посилення ударів по Україні, а й зростання кількості російських провокацій проти країн НАТО.

Очевидно, всі ці дії об’єднані однією метою – перевірити, які засоби перехоплення застосовуватимуть країни НАТО для захисту свого неба. Але тут є нюанс: в умовах сучасної війни подібна інформація дуже швидко старіє. Європа стрімко мілітаризується, а співпраця з українським військово-промисловим комплексом поглиблюється, тож дані, які росіяни збирають зараз, матимуть цінність лише кілька місяців. Через рік вони вже нічого не варті.

Саме тому радикальне зростання російських провокацій останнім часом може бути підготовкою до розширення війни на інші країни. Тим більше, що кількість бойових дронів, які Росія виробляє, значно перевищує кількість цілей в Україні, які росіяни здатні розвідувати. Відправити кілька десятків дронів на східний фланг НАТО для них майже нічого не коштує. І, якщо зробити це вже зараз, реакція Альянсу більш-менш прогнозована: Європа поки що не готова до активного захисту й намагатиметься уникати прямого зіткнення з Росією.

Варто нагадати: війна між Північною та Південною Кореями тривала три роки, з яких два — переговори про мир. Результати саміту на Алясці Путін сприйняв як слабкість США: Америка хоче завершення війни, але не готова діяти рішуче.