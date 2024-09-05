Керівника Повітряних Сил Миколу Олещука, у якого вистачало сил послати нах* офіснопрезидентську шваль.

А також — керівника "Укренерго" Кудрицького, який не давав шоблі Галущенка так само безбожно красти, як це робить єрмачня на Енергоатомі.

Треба ж прикрити власні оборудки й повісити на нього відсутність укриттів на енергооб'єктах.

Паралельно Безугла в ФБ розкриває, куди і яку бригаду хто ротує. Наражаючи на смерть тисячі людей.

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Сам Єрмак із Зарівною поїхали просити в американців дозволу бити ракетами по рашці/замирятися з рашкою. Людина, чиє прізвище стало синонімом до всього лайна. Їде у Білий Дім.

Що ж, Зе стрімко веде все до катастрофи. Не знаю, що ще додати.

Хіба щиро побажати йому і його шоблі, щоби в цій катастрофі їм дісталося якнайбільше.

*Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

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