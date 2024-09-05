Зе стрімко веде все до катастрофи
У момент ворожого прориву на фронті Зе звільняє одразу двох ще хоч трохи нелизоблюдних людей*
Керівника Повітряних Сил Миколу Олещука, у якого вистачало сил послати нах* офіснопрезидентську шваль.
А також — керівника "Укренерго" Кудрицького, який не давав шоблі Галущенка так само безбожно красти, як це робить єрмачня на Енергоатомі.
Треба ж прикрити власні оборудки й повісити на нього відсутність укриттів на енергооб'єктах.
Паралельно Безугла в ФБ розкриває, куди і яку бригаду хто ротує. Наражаючи на смерть тисячі людей.
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Сам Єрмак із Зарівною поїхали просити в американців дозволу бити ракетами по рашці/замирятися з рашкою. Людина, чиє прізвище стало синонімом до всього лайна. Їде у Білий Дім.
Що ж, Зе стрімко веде все до катастрофи. Не знаю, що ще додати.
Хіба щиро побажати йому і його шоблі, щоби в цій катастрофі їм дісталося якнайбільше.
*Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора. Богдан Буткевич, журналіст
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