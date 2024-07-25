Принаймні, у багатьох проєктах, котрі нам нині передчасно підсовують, питання особливого статусу російської мови в Україні звучить. І це, на мій погляд, найбільша загроза — якщо ми погодимося віддати частку свого духовного суверенітету. Далі Москва прекрасно знає, як розідрати нас зсередини, виростити п'яту колону і всьому світові пояснити, чому нас не має бути.

Вбивство Фаріон має найбільше значення саме у цьому контексті. Це - (бойові) дії, наслідком яких буде рахунок, з яким ми завершимо війну, де у загальному заліку будуть не тільки захоплені чи звільнені території, а й захоплений чи звільнений гуманітарний простір.

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Ті люди, котрі по всьому світу розторговують наші здобутки, точно це розуміють, точно беруть до уваги фактор, наскільки українці рішуче протестуватимуть проти записування особливого статусу мови агресора в підсумкову угоду.

І наявність або відсутність всередині України категоричних позицій з цього питання, суспільний статус носіїв цих позицій, кількість та якості натхненників та організаторів руху спротиву насильницькому зросійщенню України — тут грає велику роль у майбутній боротьбі.

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Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

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