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OPINION

Зупинити Орбана або реформувати Євросоюз

Володимир Омельченко
17 лютого, 2025 понедiлок
14:02
Погляд

Уряд Орбана остаточно перетворився у союзника фашистської Росії

Зміст

Віктор Орбан шляхом шантажу непродовження санкцій проти РФ домагається відновлення транзиту російського газу через Україну до ЄС та продовження транзиту нафти українською гілкою нафтопроводу "Дружба".

Цей суб'єкт поставив ЄС та Україну перед фактом можливого "розморожування" 200 млрд євро для РФ, що перебувають на банківських рахунках. На жаль, ЄС піддався цьому тиску, прийнявши рішення про переговори з Україною про відновлення транзиту газу та продовження транзиту нафти. 

Це є абсолютною ганьбою для ЄС, коли відкритий союзник фашистської держави домагається своїх цілей й фактично має вирішальний вплив на політику Євросоюзу. 

Тобто, ЄС під впливом путінського посіпаки змушує жертву війни фінансувати агресора через надання послуг на транзит нафти та газу. Абсолютна ганьба таким цінностям. При цьому, такі рішення порушують суверенітет України та міжнародне право щодо  "правил війни".   

Читайте також: Азербайджанський газ в Україні? Це можливо, але є нюанси       

З цього виникають великі сумніви щодо подальших перспектив Євросоюзу  без його кардинального реформування. Як на мене, за такої системи, коли ключові рішення у структурі залежать від таких, як Орбан та Фіцо ЄС немає гарного майбутнього. 

Що робити? 

  1. Не відновлювати транзит російського газу, а вести перемовини про плани постачань азербайджанського ресурсу за допомогою Трансбалканського газопроводу. 
  2. Шукати правові підстави припинити транзит нафти й посилювати консультації про це із ЄС та США.

Джерело

Про автора. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова

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Теги:
Новини
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Економіка
Україна
Росія
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політика
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Словаччина
нафта
газопровід
Угорщина
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Енергетика
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