Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції — навряд
OPINION

Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції — навряд

Вадим Денисенко
23 вересня, 2025 вiвторок
12:07
Погляд

Напередодні зустрічі США вперше за каденцію Трампа ввели вторинні санкції проти низки компаній, які допомагають російському ВПК. Санкції не дуже потужні, але все ж це певний символічний знак

Зміст

1. Ця зустріч не принесе, як виглядає, серйозних проривів. Вона буде черговою зустріччю де буде порушено два базових питання: розширення санкцій (позитивний результат малореалістичний) та продовження продажу зброї (тут все буде добре).

2. Щодо санкцій, то тут США, виглядає, готові робити символічні жести. А от більш радикальні кроки будуть відкладатися. Але те, що старі санкції не скасовують, в нинішній ситуації вже позитив. Зрештою, головні зусилля Америки зараз будуть направлені на Китай і, можливо, на Венесуелу.

3. Для нас на тлі перших днів роботи нового посла, важливіше зараз спробувати зробити нашу політику в США більш структурованою. Вже перші зустрічі Ольги Стефанішиної показали, що американський політикум в цілому позитивно її зустрів. Але головне питання тепер, як перетворити перші враження в позитивний тренд. Особливо на фоні того, що штучна "блокада" нашого посольства, прорвана. 

Читайте також: Ядерне роззброєння Росії в обмін на Краматорськ?

4. Я неодноразово писав: наші головні проблеми полягають в тому, що ми працюємо кавалерійськими наскоками: є проблема, виїздить десант. Проблема погашена — ми розслабляємося. 

Класичний приклад — вчорашні похорони Кірка, які перетворилися на надважливе політичне дійство, де Трамп в цілком старозавітній манері пообіцяв мститися всім тим, кого вважає ворогами. Тут варто звернути увагу, що Росія виділила окрему людину (Дмітрієва), який опікується, окрім всього іншого, праворадикальною християнською тусовкою. Ми маємо кращі стартові можливості по діалогу з цими людьми. Але наша головна проблема — несистемність.

5. За логікою, у нас має бути створений координаційний центр зі створення широкої екосистеми контактів з США. І за логікою, координатором мав би стати саме посол. В іншому випадку — ми будемо жити в режимі гасіння пожеж.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

