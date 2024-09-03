Купуйте генератори пані та панове, я не вірю що Захід проковтне цей плювок в обличчя. Наслідки цього будуть дуже значні.

Довіра, вибудувана Кудрицьким у стосунках з європейцями була чи не найбільшим капіталом Укренерго.

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Під цю довіру нас підключали до мережі ЄС, під цю довіру давали гроші та обладнання, під цю довіру бізнес ішов на інвестиційні тендери будувати розподілену генерацію. Буде вам і індекс ведення бізнесу, і рейтинг антикорупції, і електрика - "всьо вам буде".

Скільки ж можна...

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Про автора. Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України", експерт з питань енергоефективності, член Нестерівської групи

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