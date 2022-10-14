Погляньте, як занепокоєний ворог: у них є люди, зброя, ракети і "шахіди", але немає шансів на перемогу, - Зеленський

Про це Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Погляньте, як занепокоєний ворог. Послухайте, що і як запитують у керівника цих терористів, коли він все ж таки виходить до людей, до журналістів. Росія вже в атмосфері своєї поразки, вже в атмосфері безнадійності для себе. Так, у них ще є люди, яких вони кидають в атаки. У них є зброя, ракети і "шахіди", які вони застосовують проти України. У них поки що є можливість тероризувати наші міста і усіх європейців, шантажувати світ. Але у них немає шансів. І не буде. Бо Україна рухається вперед", - заявив президент Володимир Зеленський

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