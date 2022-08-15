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Головна війна з Росією Погодилися на співпрацю з ворогом: СБУ повідомила про підозру гауляйтерам з Харківщини та Луганщини

Погодилися на співпрацю з ворогом: СБУ повідомила про підозру гауляйтерам з Харківщини та Луганщини

15 серпня, 2022 понедiлок
17:40
війна з Росією

СБУ повідомила про підозру ще двом "високопосадовцям" окупаційної влади РФ на тимчасово захоплених територіях Сходу України 

Про це повідомили в telegram Служби безпеки України.

СБУ повідомила про підозру "голові тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області" та
"очільниці відділу агропромислового розвитку адміністрації Новопсковського району лнр", незаконно створеного окупантами на території Старобільського району Луганщини.  

Відомо, що гауляйтер у Куп’янському районі добровільно перейшов на бік ворога на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України. 

"Отримавши фейкову посаду, він почав активно налагоджувати роботу та закликав своїх підлеглих співпрацювати з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Чиновниця з Луганщини до призначення мала досвід у сфері управління АПК, посаду отримала в обмін на лояльність.


  • 3 серпня Служба безпеки України затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкащини.
  • 15 серпня СБУ повідомила про затримання працівника одного з державних медичних закладів, який збирав дані для обстрілів на півдні Одещини.

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Кримінал
СБУ
Луганщина
окуповані території
окупанти
колаборанти
Харківщина
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