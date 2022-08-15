Збирав розвіддані про переміщення ЗСУ та резервні аеродроми. СБУ викрила агента спецслужб РФ на Одещині

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Служба безпеки України затримала агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ і Тероборони, а також про функціонування резервних аеродромів і військових полігонів на півдні Одеської області.

Ворожий агент у своїх "доповідях" надавав точні координати об’єктів оборони на карті та детально описував стан об'єкта, матеріал, з якого збудований, призначення та використання військовими, прилеглу територію. Крім того, він інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об’єктах та про їх переміщення, вказував кількість облаштованих укріплень.

Цю інформацію окупанти використовували для планування роботи диверсійних груп, масованих і прицільних ракетних обстрілів.

Зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник одного з державних медичних закладів. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру. Агенту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

12 серпня СБУ затримала коригувальника, за наводкою якого окупанти стріляли по будівлі Харківської адміністрації та ще сімох цивільних об’єктах.

9 серпня Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби РФ.

Правоохоронці викрили усіх зрадників, які почали працювати в "МВС" РФ на тимчасово окупованому Запоріжжі, із них 17 вже оголосили підозру.

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