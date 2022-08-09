СБУ ідентифікувала всіх колаборантів "МВС" РФ на тимчасово окупованому Запоріжжі, 17 з них вже оголосили підозру

Про це інформує Служба безпеки України.

Так зване МВС залякує жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області, придушує опір репресією, переслідуваннями та затриманням.

"Задокументовано факти викрадення людей, до яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою. Також колаборанти незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких "обшуків" з будинків зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників", – йдеться в повідомленні.

Також "пресують" місцевих підприємців і керівників фермерських господарств.

"У ході оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення, адже вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Запоріжжя. 17 з них вже оголосила про підозру", - інформують в СБУ.

Одним із начальників "МВС" є колишній охоронець депутата Балицького, який нині очолює окупаційну адміністрацію регіону. Серед керівників так званого органу правопорядку:

Селіванов О.С. – заступник начальника "обласного" управління;

Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;

Чудак В.В. – начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;

Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;

Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;

Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;

Шопов С.П. – начальник "народної міліції" у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;

Мітленко Ю.В. – начальник паспортного столу Токмацького міжрайонного відділу;

Міхєєв В.В. – начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь".

Правоохоронці працюють над притягненням усіх зрадників і колаборантів до відповідальності.

Раніше СБУ встановила причетних до вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад $200 млн з тимчасово окупованих Херсонщини і Запоріжжя.

30 червня голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська.

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