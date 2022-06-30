Рашисти почали вивозити вкрадене українське зерно з Бердянська
Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив про вивезення українського зерна з Бердянська
Про це інформує і телеграмі зрадник Балицький.
"Після кількох місяців простою з Бердянського морського торговельного порту пішло перше торгове судно. Безпека суховантажу забезпечується кораблями та катерами Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту", - написав псевдоголова Запорізької ОВА.
Він додав, що порт розмінували.
РосЗМІ додають: сьогодні судно із 7 тис. тонн зерна вирушило у "дружні" країни РФ.
- Журналіст Імран Усеїнов розповів, що окупанти доставляють крадене українське зерно в приватні російські порти в Туреччині, в яких юрисдикція турецької влади є обмеженою.
- На Дніпропетровщині 30 червня росіяни спричинили руйнування та знищили склад із 40 тоннами зерна в Зеленодольській громаді.
- В Anadolu Agency з посиланням на заяву очільника МЗС Мевлюта Чавушоглу повідомили, що Туреччина виступає проти крадіжки українського зерна будь-якою країною та має "цілковиту рішучість" у цьому питанні.
- На Миколаївщині 28 - 29 червня росіяни обстріляли будинки, зернові склади та поле з врожаєм, спричинивши пожежі, за півгодини Росія випустила по обласному центру 10 ракет.
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