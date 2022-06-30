Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченнко в телеграмі.

"Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району. На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування. У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу", - наголосив він.

Очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у телеграмі додав, що станом на 7:55 займання ліквідовують.

Крім того, він повідомив, що окупанти завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, унаслідок російських обстрілів люди не постраждали. В інших районах Дніпропетровщини станом на ранок 30 червня ситуація спокійна.

29 червня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську, Широківську громаду, у частині Великої Костромки зникло світло.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb