Росіяни обстріляли Дніпропетровщину: знищено склад із 40 тоннами зерна
На Дніпропетровщині 30 червня росіяни спричинили руйнування та знищили склад із 40 тоннами зерна в Зеленодольській громаді
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченнко в телеграмі.
"Ворог продовжує тероризувати міста та села Криворізького району. На ранок кілька разів з різної зброї обстріляв Зеленодольську громаду. У Великій Костромці удар прийшовся по центру села. Є руйнування. У Зеленодольську ворог поцілив у сільгосппідприємство. Знищив склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу", - наголосив він.
Очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у телеграмі додав, що станом на 7:55 займання ліквідовують.
Крім того, він повідомив, що окупанти завдали удару по об'єкту енергетичної інфраструктури.
За попередньою інформацією, унаслідок російських обстрілів люди не постраждали. В інших районах Дніпропетровщини станом на ранок 30 червня ситуація спокійна.
- 29 червня на Дніпропетровщині росіяни обстріляли Зеленодольську, Широківську громаду, у частині Великої Костромки зникло світло.
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