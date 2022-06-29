На Дніпропетровщині росіяни обстріляли дві громади, залишивши без світла частину села
На Дніпропетровщині 29 червня росіяни обстріляли Зеленодольську, Широківську громаду, у частині одного із сіл нема світла
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"У Криворізькому районі ніч і ранок знову напружені. Ворог кілька разів вгатив з артилерії по двох громадах - Зеленодольській та Широківській", - наголосив він.
Унаслідок обстрілу люди не постраждали, проте у Великій Костромці пошкоджено лінію електропередач.
"Село частково без світла. Енергетики поки не можуть розпочати роботу - там небезпечно", - зазначив Валентин Резніченко.
- 28 червня у Дніпрі знайшли тіла чоловіка й жінки під завалами автотранспортного підприємства, знищеного російською ракетою.
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