Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих - чоловіка та жінку. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди…" - наголосив він.

Крім того, на місці влучання фахівці знайшли уламки ракети "Калібр". Напередодні росіяни скерували на Дніпропетровщину шість таки ракет, чотири з них збили ЗСУ.

28 червня російські війська обстріляли Дніпро, зруйнувавши залізничну інфраструктуру та промислове підприємство. Під завалами почали шукати людей.

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