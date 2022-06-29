У Дніпрі знайшли загиблих під завалами знищеного росіянами підприємства
У Дніпрі знайшли тіла чоловіка й жінки під завалами автотранспортного підприємства, знищеного російською ракетою
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих - чоловіка та жінку. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди…" - наголосив він.
Крім того, на місці влучання фахівці знайшли уламки ракети "Калібр". Напередодні росіяни скерували на Дніпропетровщину шість таки ракет, чотири з них збили ЗСУ.
- 28 червня російські війська обстріляли Дніпро, зруйнувавши залізничну інфраструктуру та промислове підприємство. Під завалами почали шукати людей.
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