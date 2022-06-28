У Дніпрі після російського обстрілу шукають під завалами людей, зруйновано залізничну інфраструктуру і промислове підприємство, - ОВА

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов написав у Facebook.

"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо", - написав він.

Згодом він повідомив, що росіяни влучили в станцію техобслуговування "Автодизель".

"Жодних військових, жодної зброї, жодної техніки. Нічого. Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз під завалами", - зазначив Філатов.

Він додав, що рятувальники гасять пожежу.

Очільник ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у місті через удар зруйнована залізнична інфраструктура і підприємство, а також горить сервісна компанія.