У Дніпрі після російського обстрілу шукають під завалами людей, зруйновано залізничну інфраструктуру і промислове підприємство, - ОВА
28 червня російські війська обстріляли Дніпро
Про це міський голова Дніпра Борис Філатов написав у Facebook.
"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо", - написав він.
Згодом він повідомив, що росіяни влучили в станцію техобслуговування "Автодизель".
"Жодних військових, жодної зброї, жодної техніки. Нічого. Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз під завалами", - зазначив Філатов.
Він додав, що рятувальники гасять пожежу.
Очільник ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у місті через удар зруйнована залізнична інфраструктура і підприємство, а також горить сервісна компанія.
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