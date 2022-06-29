Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

Близько 5:30 29 червня окупанти відкрили вогонь по Широківській громаді Баштанського району. Влучали переважно в дороги населених пунктів. Тривають обстріли сіл на лінії фронту в Березнегуватській громаді. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.

"Миколаївський район: протягом останньої доби внаслідок обстрілів Шевченківської та Галицинівської громад виникло загоряння полів з врожаєм. Вчора, 28 червня, у другій половині дня внаслідок обстрілу селища Святомиколаївка Мішково-Погорілівської громади виникла пожежа житлового будинку. Потерпілих немає", - наголосив Віталій Кім.

Увечері 28 червня внаслідок російських обстрілів у селі Мішково-Погорілове загорілися зерновий склад і житловий будинок.

Уранці 29 червня окупанти обстріляли Очаків. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Також внаслідок російського обстрілу Шевченкового загорівся порожній зерновий склад.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.

Зранку 29 червня війська РФ влучили в багатоповерхівку в Миколаєві. Унаслідок цього три людини загинули.

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