Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджено будинки, загорілися зернові склади
На Миколаївщині 28 - 29 червня росіяни обстріляли будинки, зернові склади та поле з врожаєм, спричинивши пожежі
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
Близько 5:30 29 червня окупанти відкрили вогонь по Широківській громаді Баштанського району. Влучали переважно в дороги населених пунктів. Тривають обстріли сіл на лінії фронту в Березнегуватській громаді. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.
"Миколаївський район: протягом останньої доби внаслідок обстрілів Шевченківської та Галицинівської громад виникло загоряння полів з врожаєм. Вчора, 28 червня, у другій половині дня внаслідок обстрілу селища Святомиколаївка Мішково-Погорілівської громади виникла пожежа житлового будинку. Потерпілих немає", - наголосив Віталій Кім.
Увечері 28 червня внаслідок російських обстрілів у селі Мішково-Погорілове загорілися зерновий склад і житловий будинок.
Уранці 29 червня окупанти обстріляли Очаків. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Також внаслідок російського обстрілу Шевченкового загорівся порожній зерновий склад.
У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.
- Зранку 29 червня війська РФ влучили в багатоповерхівку в Миколаєві. Унаслідок цього три людини загинули.
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