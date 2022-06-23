Туреччина розслідує заяви щодо викрадення Росією українського зерна, - ЗМІ
Туреччина виступає проти крадіжки українського зерна будь-якою країною та має "цілковиту рішучість" у цьому питанні
Про це повідомили в Anadolu Agency з посиланням на заяву очільника МЗС Мевлюта Чавушоглу.
За його словами, у країні створять Центр контролю над зерновим коридором, якщо Україна та Росія досягнуть домовленості у Стамбулі.
На пресконференції з британською колегою Ліз Трасс він запевнив, що Туреччина виступає проти незаконної купівлі-продажу українського зерна будь-якою країною та має "цілковиту рішучість" у цьому питанні.
Зі свого боку, міністерка Ліз Трасс зазначила, що Велика Британія і Туреччина працюють разом, щоб вивезти зерно з України, та наголосила, що його необхідно експортувати протягом наступного місяця, інакше це матиме "руйнівні наслідки".
- 22 червня у Туреччині заявили про прогрес у перемовинах з РФ у справі деблокування українського зерна. Також повідомлялось, що з порту окупованого Маріуполя вийшло турецьке судно Azov Concord.
- Пізніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що турецький корабель, який вийшов з порту тимчасово окупованого Маріуполя 22 червня не вивозив українське зерно і, відповідно, не отримував такої згоди від влади України.
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