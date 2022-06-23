Вихід турецького судна з Маріуполя не має нічого спільного з виходом українського зерна з портів, - посол
Турецький корабель, який вийшов з порту тимчасово окупованого Маріуполя 22 червня не вивозив українське зерно і, відповідно, не отримував такої згоди від влади України
Про це в українському медіацентрі повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
"Це (вихід корабля) зовсім не має нічого спільного з виходом нашого зерна з наших портів. Насправді відбуваються переговори для переконання російської сторони приєднатись до чотиристоронніх переговорів і обговорення планів ООН щодо розблокування українських портів", - зазначив він.
За його словами, російська пропаганда перекручує інформацію і намагається "вбити клин" у відносинах України і Туреччини.
"Цей корабель, який був у порту Маріуполя, він утримувався окупантами після того, як був окупований Маріуполь і зараз його звільнили, він вийшов з порту Маріуполь і виходить у відкрите море. Це один з 21-го кораблів, які перебували в українських портах на момент початку війни", - додав Боднар.
- 22 червня у Туреччині заявили про прогрес у перемовинах з РФ у справі деблокування українського зерна. Також повідомлялось, що з порту окупованого Маріуполя вийшло турецьке судно Azov Concord.
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