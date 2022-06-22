У Туреччині заявили про прогрес у перемовинах з РФ у справі деблокування українського зерна
Делегація міністерства оборони Туреччини провела переговори в Москві щодо розблокування експорту українського зерна морським шляхом
Про це повідомили в Milliyet.
У виданні зазначається, що в Москві відбулася в "конструктивній і дуже позитивній атмосфері" зустріч військових делегацій Туреччини та Росії з евакуації кораблів із зерном, які очікують у портах.
Крім того, на зустрічі обговорили евакуацію комерційних суден, навантажених зерном, які чекають в українських порт, а також безпечне перевезення літаків, зокрема турецьких з аеропорту Бориспіль.
Повідомляється, що в ході зустрічі Туреччині, Росії, Україні та ООН вдалось домовитись щодо розв'язання продовольчої проблеми.
Після зустрічі з порту в Маріуполі вийшов перший іноземний корабель - турецький "Азов Конкорд".
- 21 червня стало відомо, що наступного тижня у Туреччині має відбутись чотиристороння зустріч з представниками України, Росії, Туреччини та ООН. Під час зустрічі в Стамбулі, як очікується, буде остаточно погоджено і створено. Там, за даними ЗМІ, буде присутній особисто Ердоган і Гутерреш. А через місяць після погодження механізму з українських портів будуть відвантажені перші вантажі з зерном.
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