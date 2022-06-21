Про це у вівторок повідомили джерела турецького видання Milliyet.

Зазначається, що для узгодження деталей вивезення зерна з України у наступні дні до Росії вирушить делегація міністерства оборони Туреччини. Сторони нібито мають обговорити чотиристоронній механізм вивезення зерна з України і подальші кроки в цьому напрямку.

Крім того, турецький президент Режеп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, а у вівторок – з британським прем’єром Борисом Джонсоном і главою уряду Естонії Каєю Каллас.

На зустрічі в Стамбулі, як очікується, чотиристоронній механізм вивезення зерна буде остаточно погоджено і створено. Там, за даними ЗМІ, буде присутній особисто Ердоган і Гутерреш. А через місяць після погодження механізму з українських портів будуть відвантажені перші вантажі з зерном.

Нагадаємо, Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом.

Раніше заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії. 13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи доправили до Іспанії за новим маршрутом, з польського порту Свіноустє.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна запропонувала зробити внесок у врегулювання глобальної продовольчої кризи, спричиненої російською блокадою українських портів.

У середу, 22 червня, до Туреччини також планує прибути очільниця МЗС Британії Ліз Трасс, щоб обговорити варіанти допомоги з вивезення зерна з Одеси. Вона також переконана, що на пошук рішення потрібно лише кілька тижнів.

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