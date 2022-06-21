Угорщина зголосилась стати транзитером продовольства з України
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна запропонувала зробити внесок у врегулювання глобальної продовольчої кризи, спричиненої російською блокадою українських портів
Про це повідомляє Hirado.hu, інформує "Європейська правда",
Війну та продовольчу кризу обговорили міністри закордонних справ ЄС у Люксембурзі.
Петер Сійярто заявив, що можна сперечатися про те, як впоратися з цією кризою, але не розумно намагатися вирішити ситуацію, посилаючи більше зброї.
За його словами, Угорщина здатна виробляти приблизно вдвічі більше власного споживання їжі, тому він запевнив, що угорський народ у безпеці.
"Ми запропонували допомогти доставити вантажі з України. Угорсько-український кордон безпечний, оскільки наша країна не постачає зброю. Угорщина має логістичні можливості, які дозволяють нам швидко обробляти експорт", - сказав Сійярто.
"Посилення захисту кордонів також є важливим кроком для Угорщини, оскільки продовольча криза породжує міграцію, а наш південний кордон потрібно захищати від посилення тиску" - додав він.
За його словами, хоча у Європейського Союзу є план дій щодо подолання кризи, це лише план, а не дії.
- Відзначимо, Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
- Нагадаємо, за умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна розробила логістику експортування зерна через Польщу та Румунію.
- 13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.
- 15 червня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів". А сьогодні повідомив, що Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм.
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