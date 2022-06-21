Угорщина зголосилась стати транзитером продовольства з України

Про це повідомляє Hirado.hu, інформує "Європейська правда",

Війну та продовольчу кризу обговорили міністри закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Петер Сійярто заявив, що можна сперечатися про те, як впоратися з цією кризою, але не розумно намагатися вирішити ситуацію, посилаючи більше зброї.

За його словами, Угорщина здатна виробляти приблизно вдвічі більше власного споживання їжі, тому він запевнив, що угорський народ у безпеці.

"Ми запропонували допомогти доставити вантажі з України. Угорсько-український кордон безпечний, оскільки наша країна не постачає зброю. Угорщина має логістичні можливості, які дозволяють нам швидко обробляти експорт", - сказав Сійярто.

"Посилення захисту кордонів також є важливим кроком для Угорщини, оскільки продовольча криза породжує міграцію, а наш південний кордон потрібно захищати від посилення тиску" - додав він.

За його словами, хоча у Європейського Союзу є план дій щодо подолання кризи, це лише план, а не дії.

Відзначимо, Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, за умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна розробила логістику експортування зерна через Польщу та Румунію.

13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.

15 червня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів". А сьогодні повідомив, що Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм.

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