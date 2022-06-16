Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс на спільній прес-конференції в Києві, інформує Bloomberg.

Транзит українського зерна через дунайські порти за останній місяць зріс у чотири рази, і зараз мета – надалі збільшити транзит і подвоїти його.

"Україна розпочала з Польщею пілотний проект щодо спільних митних територій і запропонувала те саме румунським партнерам", - додав Зеленський.

Нагадаємо, за умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна експортуватиме зерно через Польщу та Румунію.

А 13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.

15 червня, заступник міністра АПК заявив, що Україна продовжує працювати над розблокуванням портів, але має і "план Б".

Цього ж дня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів".

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