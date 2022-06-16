Україна збільшила транзит зерна через Румунію у 4 рази, а тепер планує ще подвоїти об'єм, - Клаус Йоханніс
Україна та Румунія прагнуть подвоїти обсяги поставок зерна через Дунай
Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс на спільній прес-конференції в Києві, інформує Bloomberg.
Транзит українського зерна через дунайські порти за останній місяць зріс у чотири рази, і зараз мета – надалі збільшити транзит і подвоїти його.
"Україна розпочала з Польщею пілотний проект щодо спільних митних територій і запропонувала те саме румунським партнерам", - додав Зеленський.
- Нагадаємо, за умови російської блокади портів у Чорному морі, Україна експортуватиме зерно через Польщу та Румунію.
- А 13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом через Польщу.
- 15 червня, заступник міністра АПК заявив, що Україна продовжує працювати над розблокуванням портів, але має і "план Б".
- Цього ж дня президент Румунії Клаус Йоханніс описав процес транспортування українського зерна, як логістичний виклик "епічних масштабів".
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