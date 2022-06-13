18 тис. тонн української кукурудзи доправили до Іспанії за новим маршрутом

Про це повідомляє CNN.

Телекомпанія повідомляє, що судно йшло за "новим морським маршрутом". Це – перша партія українського зерна, що досягла північно-західної Іспанії морським шляхом через Балтійське море, уникнувши блокади російськими ВМС портів України на Чорному морі.

Зерно доставили для місцевої компанії Agafac, що займається виробництвом кормів для тварин. Зазвичай Agafac імпортує 40% своєї кукурудзи з України – йдеться про близько 1 млн. тонн кукурудзи.

"Це небагато кукурудзи, але йдеться в принципі про відновлення можливості імпортувати з України. Невеликі вантажі кукурудзи виїхали з західних областей України вантажівками до Польщі та Румунії, а кукурудзу, яка прибула до Іспанії, завантажили на судно в польському порту Свиноусті на Балтійському морі", – повідомили в Agafac.