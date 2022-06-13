18 тис. тонн української кукурудзи доправили до Іспанії за новим маршрутом
Вантажне судно Alppila в понеділок вранці доставило 18 тис. тонн української кукурудзи в порт Ла-Корунья на півночі Іспанії
Про це повідомляє CNN.
Телекомпанія повідомляє, що судно йшло за "новим морським маршрутом". Це – перша партія українського зерна, що досягла північно-західної Іспанії морським шляхом через Балтійське море, уникнувши блокади російськими ВМС портів України на Чорному морі.
Зерно доставили для місцевої компанії Agafac, що займається виробництвом кормів для тварин. Зазвичай Agafac імпортує 40% своєї кукурудзи з України – йдеться про близько 1 млн. тонн кукурудзи.
"Це небагато кукурудзи, але йдеться в принципі про відновлення можливості імпортувати з України. Невеликі вантажі кукурудзи виїхали з західних областей України вантажівками до Польщі та Румунії, а кукурудзу, яка прибула до Іспанії, завантажили на судно в польському порту Свиноусті на Балтійському морі", – повідомили в Agafac.
- Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник повідомив, що Україна експортуватиме зерно через Польщу та Румунію.
- 12 червня німецькі урядовці обговорювали можливість створення фонду для порятунку урожаю зерна в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.02
Купівля 34.02Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.62Продаж 36.96
- Актуальне
- Важливе