Німеччина може створити фонд порятунку українського зерна

Про це розповів уповноважений уряду з питань залізничних перевезень Міхаель Тойрер, пише Handelsblatt.

За його словами, уряд Німеччини обговорює можливість створення фонду для закупівлі зернових контейнерів для пшениці, яких в Україні бракує, а також для допомоги з перевантаженням зерна на кордоні, оскільки українські колії ширші за європейські.

Крім того, йдеться про надання допомоги з терміналами для перевантаження зерна на українському кордоні, бо тамтешня колія ширша.

"Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду", – зазначив Тойрер.

Нагадаємо, Україна експортуватиме зерно через Польщу та Румунію.

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