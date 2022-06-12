Німеччина може створити фонд порятунку українського зерна
Німечькі урядовці обговорюють можливість створення фонду для порятунку урожаю зерна в Україні
Про це розповів уповноважений уряду з питань залізничних перевезень Міхаель Тойрер, пише Handelsblatt.
За його словами, уряд Німеччини обговорює можливість створення фонду для закупівлі зернових контейнерів для пшениці, яких в Україні бракує, а також для допомоги з перевантаженням зерна на кордоні, оскільки українські колії ширші за європейські.
Крім того, йдеться про надання допомоги з терміналами для перевантаження зерна на українському кордоні, бо тамтешня колія ширша.
"Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду", – зазначив Тойрер.
- Нагадаємо, Україна експортуватиме зерно через Польщу та Румунію.
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