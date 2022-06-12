Україна експортуватиме зерно через Польщу та Румунію, - Reuters
Ураїна вивозитиме зерно на експорт двома маршрутами - через Польщу та Румунію та веде перемовини щодо третього коридору
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник, пише Reuters.
За його словами, для експорту зерна встановлено два машрути - через Польщу та Румунію, що дозволить запобігти глобальній продовольчій кризі, хоча поставки йтимуть більш повільно.
"Ці коридори не є ідеальними, оскільки вони призводять до певних логістичних затримок, але ми робимо все можливе, щоб наразі розвивати ці шляхи", – пояснив Сенік.
Він нагадав, що продовольча безпека світу під загрозою кризи, оскільки Росія блокує морські порти для експорту українського продовольства. Це уже призвело до зростання цін і дефіциту.
За словами заступника голови МЗС, Україна веде перемовини з країнами БАлтії про створення третього коридору для експорту продуктів харчування.
- Нагадаємо, американські військові можуть допомогти розблокувати експорт зерна Чорним морем.
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