Про це заявив заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник, пише Reuters.

За його словами, для експорту зерна встановлено два машрути - через Польщу та Румунію, що дозволить запобігти глобальній продовольчій кризі, хоча поставки йтимуть більш повільно.

"Ці коридори не є ідеальними, оскільки вони призводять до певних логістичних затримок, але ми робимо все можливе, щоб наразі розвивати ці шляхи", – пояснив Сенік.

Він нагадав, що продовольча безпека світу під загрозою кризи, оскільки Росія блокує морські порти для експорту українського продовольства. Це уже призвело до зростання цін і дефіциту.

За словами заступника голови МЗС, Україна веде перемовини з країнами БАлтії про створення третього коридору для експорту продуктів харчування.

Нагадаємо, американські військові можуть допомогти розблокувати експорт зерна Чорним морем.

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