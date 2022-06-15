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Головна Економіка Україна продовжує працювати над розблокуванням портів, але має і "план Б", – заступник міністра АПК

Україна продовжує працювати над розблокуванням портів, але має і "план Б", – заступник міністра АПК

15 червня, 2022 середа
14:54
Економіка зерно хліб пшениця елеватор

Україна разом з ООН працює над деблокадою портів, але має альтернативний план щодо експортної агропродукції

Про це повідомив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, пише Економічна правда.

У разі неможливості експорту через порти Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання, аби була змога зберігати і минулорічні залишки, і новий врожай, який уже за місяць активно збиратиметься, зазначив заступник міністра.

За його словами, Україна продовжує працювати разом з ООН над варіантами деблокади морських портів для вивозу українського агроекспорту.

"І, зрозуміло, що для цього потрібно мати декілька факторів: це й достатньо протикорабельної зброї, і забезпечений гарантований військовий супровід. Тому продовжується робота в цьому напрямі. Коли будуть кінцеві узгоджені Україною деталі, можемо повідомити", – сказав він.

У МінАПК прогнозують дефіцит потужностей для вивозу агроекспорту в межах 10-15 млн тон. Щоб впоратися з цим, Україна готує мобільні елеваторні банки та рукави, а також інше устаткування для додаткового зберігання збіжжя.

  • Нагадаємо, основним портом для експорту українського зерна може стати Ґданськ.

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МінАПК
експорт
агро
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