Про це повідомляє SkyNews.

Оскільки морські порти заблоковані, Україна – четвертий за величиною експортер зерна у світі – була змушена відправляти вантажі поїздом або через річкові порти Дунаю до Румунії.

"Що стосується транспортування зерна з України на світові ринки, то очевидно, що перед нами стоїть логістичний виклик епічних масштабів", – сказав пан Йоханніс після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зернові, які Україна відправила до румунського чорноморського порту Констанца, становлять приблизно 3% від 20 мільйонів тонн, які необхідно перевезти до початку нового врожаю в кінці липня.

"Ми повинні спочатку побачити, де ми знаходимося. Ці маршрути, вся ця логістика поки не має великої потужності. Та ми маємо можливість розвивати наші транспортні можливості, хоча робимо це якщо не з нуля, то з досить низького рівня. І мусимо підняти його до дуже високого", - додав президент Румунії.

Сьогодні, 15 червня, заступник міністра АПК заявив, що Україна продовжує працювати над розблокуванням портів, але має і "план Б".

Також польський віцепрем'єр Качинський повідомив, що основним портом для експорту українського зерна може стати Ґданськ.

Напередодні Джо Байден пообіцяв допомогти Україні збудувати тимчасові зерносховища у прикордонних регіонах.

А 13 червня стало відомо, що 18 тис. тонн української кукурудзи вперше доправили до Іспанії за новим маршрутом.

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