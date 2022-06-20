English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

20 червня, 2022 понедiлок
17:47
Світ Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу

Про це повідомив прессекретар Орбана Берталан Хаваші, передає Liner.

Орбан провів відеозустріч з прем'єр-міністрами Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу та Мальти та очільником Євроради.

Угорський прем'єр погодився з пропозицією ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС.

За словами прессекретаря, Угорщина разом із кількома іншими країнами-членами вважає, що Грузія та Боснія також мають одночасно рухатись до членства.

  • Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.
  • В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Данія також підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України.
  • 23-24 червня відбудеться саміт лідерів ЄС, який має ухвалити рішення: надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС чи ні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оптимістично налаштований щодо здатності 27 країн ЄС узгодити позицію щодо надання Україні статусу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Молдова
вступ в ЄС
вступ України в ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
Читайте також:
Токаєв з Путіним
19 червня, 2022 неділя
Казахстан є однією з цілей для Путіна, - полковник Костенко
карта бойових дій Сєверодонецьк Лисичанськ Метьолкіне
19 червня, 2022 неділя
Прийшов час українським захисникам вийти з Сєверодонецька, - боєць ЗСУ Сазонов
Зеленський
19 червня, 2022 неділя
Зеленський пообіцяв росіянам відповідь на обстріли паливної інфраструктури
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.41
    Купівля 34.41
    Продаж 35.23
  • EUR
    Купівля 35.93
    Продаж 37.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
20 червня
18:56
ЛНР
Ексмеру Києва Черновецькому оголосили підозру за заклики визнати "Л/ДНР"
18:35
Зеленський
"Наше завдання номер один – позбутися загрози голоду": Зеленський виступив на засіданні бюро Асамблеї Африканського Союзу
18:29
Ольга Стефанішина
Серед країн ЄС існує консенсус щодо надання Україні статусу кандидата, - Стефанішина
18:25
обстріл Харків
Ситуація напружена: у Харкові посилилися ворожі обстріли, мер закликає жителів не ігнорувати сирени
18:08
очільник Херсонщини Лагута
Росія прагне відновити роботу портів Херсона і Скадовська, щоб вивозити крадене зерно, - очільник ОВА Лагута
18:04
Маріуполь
Окупанти в Маріуполі грабують пенсіонерів, - радник мера Андрющенко
17:46
На фото Володимир Зеленський
Зеленський запросив представників Африканського Союзу відвідати Україну й анонсував політико-економічну конференцію "Україна – Африка"
17:25
ракети рф
Росія завдала масованого ракетного удару по Півдню України: випущено 14 ракет
17:23
Замість плакати над російською, поговорімо про українську культуру
17:16
гради
Росія проводить військовий збір в Калінінградській області на тлі блокування транзиту Литвою
17:04
АЗС на Буковині
Ситуація з дефіцитом пального стабілізується до осені, – Мінінфраструктури
17:01
Борис Джонсон
Джонсон відновлюється після планової операції
16:46
Бен Стіллер
Посол доброї волі УВКБ та голівудський актор Бен Стіллер відвідав Ірпінь
16:40
Держдума Росії
У депутата держдуми РФ конфіскували три квартири в Мюнхені
16:18
Порошенко
Ми щоденно працюємо над прискоренням членства України в ЄС, – Петро Порошенко
16:17
Володимир Зеленський
Зеленський виступив за приєднання України до "Тримор'я"
16:12
Сергій Шкарлет
Тільки у чверті шкіл підтверджено наявність укриття, – Шкарлет
16:08
полонені росіяни, російські окупанти, військовополонені
"Тіп тупо в моїх берцях": бойовий медик ЗСУ полонив 8 окупантів, які крали одяг в українських військових
16:00
Мацей Рибус
Зі збірної Польщі погнали футболіста, який відмовився залишати чемпіонат Росії
15:51
Бабаков
Війна за ГЗК Ferrexpo: як друзі Путіна намагаються знищити українську економіку
15:46
Кордон Польщі
Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею, - прикордонна служба
15:38
345 тис. на потреби ЗСУ зібрано за 3 дні в рамках волонтерського проекту Еспресо
15:33
Бій Джо Джойс - Олександр Усик у WSB
Допоможе лише диво: британський важковаговик зробив категоричний прогноз на реванш Усик - Джошуа
15:17
комп'ютер
Глобальна ІТ-спільнота ініціювала проєкт допомоги українським стартапам
15:07
Катрін Колонна
Україні потрібно невідкладно надати статус кандидата на вступ до ЄС, - очільниця МЗС Франції Колонна
14:46
Андрій Ягодка
Збірна України вийшла до фіналу ЧЄ з фехтування
14:42
Анка Фельдгузен
Україна легко впорається з переліком вимог для вступу в ЄС, - посол Німеччини Фельдгузен
14:40
Жозеп Боррель
"Події в Калінінграді не вплинуть на решту світу": Боррель про блокування окупантом портів України і обмеження Литвою транзиту вантажів із РФ
14:29
Ексклюзив
Павло Клімкін
З Путіним, чи без Росія завжди буде загрожувати Україні, - Клімкін
14:26
Маріуполь
У Києві 22-24 червня відбудеться марафон культурних подій "Маріуполь: Мистецтво vs Війна"
14:25
Ексклюзив
Жигімантас Павіліоніс
Росія виглядає як гном, хоча має велику територію, - литовський дипломат Павіліоніс
14:22
дитячий табір, діти, відпочинок
На Київщині відкрилася друга зміна табору для дітей, які постраждали від війни
14:18
спека
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні вщухне спека
13:56
Оновлено
Верховна Рада України
Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству
13:42
Ексклюзив
HIMAR
HIMARS нам потрібно у 10 разів більше від обіцяних чотирьох, - нардепка Устінова
13:23
"Одну вулицю проходили 4 тижні, полягло 70% роти": полонений колаборант про втрати окупантів у східних областях
13:13
Зернова допомога Харківщині
​Україна щодня недоотримує ​​​​$170 млн експортних надходжень через заблоковані РФ порти, — ​​посол з особливих доручень при МЗС
13:07
Бійці Азовсталі, які покинули завод
В ОП розповіли про стан полонених захисників "Азовсталі" та переговори про їх звільнення
12:59
Ексклюзив
Чалий
Заходу не уникнути прямого зіткнення з Росією, - Чалий
12:57
Дмітрій Медведєв
"Нехай приповзуть і попросять": Медведєв прокоментував пролонгацію договору зі США, що стосується ядерної зброї
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV