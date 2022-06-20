Про це повідомив прессекретар Орбана Берталан Хаваші, передає Liner.

Орбан провів відеозустріч з прем'єр-міністрами Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу та Мальти та очільником Євроради.

Угорський прем'єр погодився з пропозицією ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС.

За словами прессекретаря, Угорщина разом із кількома іншими країнами-членами вважає, що Грузія та Боснія також мають одночасно рухатись до членства.

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.

В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Данія також підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України.

23-24 червня відбудеться саміт лідерів ЄС, який має ухвалити рішення: надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС чи ні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оптимістично налаштований щодо здатності 27 країн ЄС узгодити позицію щодо надання Україні статусу.