Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу
Про це повідомив прессекретар Орбана Берталан Хаваші, передає Liner.
Орбан провів відеозустріч з прем'єр-міністрами Бельгії, Болгарії, Естонії, Люксембургу та Мальти та очільником Євроради.
Угорський прем'єр погодився з пропозицією ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС.
За словами прессекретаря, Угорщина разом із кількома іншими країнами-членами вважає, що Грузія та Боснія також мають одночасно рухатись до членства.
- Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.
- В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Данія також підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України.
- 23-24 червня відбудеться саміт лідерів ЄС, який має ухвалити рішення: надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС чи ні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц оптимістично налаштований щодо здатності 27 країн ЄС узгодити позицію щодо надання Україні статусу.
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