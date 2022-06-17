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Шлях до ЄС: у Нідерландах заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата

17 червня, 2022 п'ятниця
18:47
Світ Марк Рютте

В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

Про це повідомляє ЄП з посиланням на RTL.

Прем’єр Марк Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії "розумним компромісом". За його словами, уряд задоволений, що Україні дали "додаткове домашнє завдання".

"Як кабінет міністрів ми сказали: ми вважаємо цю оцінку збалансованою, ми вважаємо, що це розумно. Тож давайте приймемо це заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього" - заявив міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

За його словами, пройдуть роки, перш ніж Україна та Молдова зможуть приєднатися до ЄС. Для цього країни повинні відповідати так званим Копенгагенським критеріям

22 червня Палата представників парламенту Нідерландів обговорюватиме позицію держави на саміті ЄС.

  • Нагадаємо, Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.

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Нідерланди
вступ в ЄС
вступ України в ЄС
Марк Рютте
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