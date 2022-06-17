Про це інформує "Європейська Правда" з посиланням на пряму мову президентки Єврокомісії на пресконференції в Брюсселі.



"Багато роботи потрібно зробити. Наприклад, у сфері верховенства права. Україна вже зайшла далеко у створенні необхідних інституцій для ефективного функціонування судової системи і прокуратури. Фокус тепер має бути зміщений на прискорення процесу відбору суддів Конституційного суду, а також членів Вищої ради правосуддя", - заявила фон дер Ляєн.

Вона також повідомила, що Україна досягла значних успіхів у сфері антикорупції, зокрема у створенні необхідних антикорупційних органів.

"Фокус тепер має бути на призначенні нового голови Антикорупційної прокуратури і нового директора Антикорупційного бюро. Антикорупційні органи є, тепер вони повинні запрацювати у повну силу", - зазначила фон дер Ляєн.



Крім того, вона особливо відзначила ініційований Зеленським у 2021 закон про деолігархізацію.

"Насправді це єдина країна Східного партнерства, яка це зробила. Це добре. Тепер все залежить від імплементації, щоб були помітні результати", - сказала президентка Єврокомісії.



Також у документі Єврокомісії окремо уточнюється перелік вимог, які Україна має виконати на шляху до членства в ЄС:

Впровадити законодавство про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії; Завершити перевірку доброчесності Етичною радою кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; Посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань; завершити призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації визначеного переможця конкурсу та розпочати та завершити процес відбору та призначення на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро України; Забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); прийняти комплексний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України; Запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом, враховуючи майбутній висновок Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства; Подолати вплив корисливих інтересів шляхом прийняття закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ; Завершити реформу законодавства щодо національних меншин згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Зазначається, що Єврокомісія відстежуватиме прогрес України у виконанні цих кроків і звітуватиме про них разом із детальною оцінкою країни до кінця 2022 року.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу

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