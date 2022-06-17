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У Єврокомісії озвучили перелік вимог до України на шляху до членства в ЄС

17 червня, 2022 п'ятниця
15:37
Світ Урсула фон дер Ляйєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції

Про це інформує "Європейська Правда" з посиланням на пряму мову президентки Єврокомісії на пресконференції в Брюсселі.


"Багато роботи потрібно зробити. Наприклад, у сфері верховенства права. Україна вже зайшла далеко у створенні необхідних інституцій для ефективного функціонування судової системи і прокуратури. Фокус тепер має бути зміщений на прискорення процесу відбору суддів Конституційного суду, а також членів Вищої ради правосуддя", - заявила фон дер Ляєн.

Вона також повідомила, що Україна досягла значних успіхів у сфері антикорупції, зокрема у створенні необхідних антикорупційних органів.

"Фокус тепер має бути на призначенні нового голови Антикорупційної прокуратури і нового директора Антикорупційного бюро. Антикорупційні органи є, тепер вони повинні запрацювати у повну силу", - зазначила фон дер Ляєн.


Крім того, вона особливо відзначила ініційований Зеленським у 2021 закон про деолігархізацію.

"Насправді це єдина країна Східного партнерства, яка це зробила. Це добре. Тепер все залежить від імплементації, щоб були помітні результати", - сказала президентка Єврокомісії.


Також у документі Єврокомісії окремо уточнюється перелік вимог, які Україна має виконати на шляху до членства в ЄС:

  1. Впровадити законодавство про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;
  2. Завершити перевірку доброчесності Етичною радою кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  3. Посилювати боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань; завершити призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації визначеного переможця конкурсу та розпочати та завершити процес відбору та призначення на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро України;
  4. Забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); прийняти комплексний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
  5. Запровадити антиолігархічний закон для обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим способом, враховуючи майбутній висновок Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства;
  6. Подолати вплив корисливих інтересів шляхом прийняття закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ;
  7. Завершити реформу законодавства щодо національних меншин згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Зазначається, що Єврокомісія відстежуватиме прогрес України у виконанні цих кроків і звітуватиме про них разом із детальною оцінкою країни до кінця 2022 року.

  • Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу

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Урсула фон дер Ляєн
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