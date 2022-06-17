Ми можемо впоратися, - Шольц про засідання лідерів ЄС щодо надання України статусу кандидата
Канцлер Німеччини Олаф Шольц оптимістично налаштований щодо здатності 27 країн ЄС узгодити позицію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу
Про це Шольц сказав у п’ятницю в інтерв’ю DPA, повідомляє ЄП.
"Європа діяла в єдності після російської агресії, і ми будемо це робити й надалі, тому я впевнений, що ми знайдемо спосіб ухвалити спільне рішення", – сказав він.
"Ми повинні визнати, що це одноголосне голосування 27 країн-членів, і нам доведеться знайти спільний підхід, але я цілком оптимістичний, що ми зможемо впоратися", – додав Олаф Шольц.
23-24 червня відбудеться саміт лідерів ЄС, який має ухвалити рішення: надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС чи ні.
- Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.
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