Данія підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України, - Кулеба

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Я розмовляв із Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, в тому числі й тих, хто зараз на передовій", - зазначив Кулеба.

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.

Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії. Данія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в Євросоюзі після отримання висновку Єврокомісії. Австрія чекає висновку Єврокомісії, щоб визначитись з позицією щодо статусу країни-кандидата в ЄС для України

Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.

В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.