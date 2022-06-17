Данія підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що глава МЗС Данії Єппе Кофод запевнив його у підтримці надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу
Про це Кулеба написав у Twitter.
"Я розмовляв із Єппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримує надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, в тому числі й тих, хто зараз на передовій", - зазначив Кулеба.
- Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.
- Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії. Данія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в Євросоюзі після отримання висновку Єврокомісії. Австрія чекає висновку Єврокомісії, щоб визначитись з позицією щодо статусу країни-кандидата в ЄС для України
- Європейська комісія 17 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що на шляху до членства в ЄС Україні необхідно зробити певні кроки у сфері верховенства права та антикорупції.
- В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.52
Купівля 34.52Продаж 35.33
-
EUR
Купівля 35.98Продаж 37.25
- Актуальне
- Важливе