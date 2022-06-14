Ще одна країна вирішить, чи давати Україні статус кандидата в ЄС, після висновку Єврокомісії
Австрія чекає висновку Єврокомісії, щоб визначитись з позицією щодо статусу країни-кандидата в ЄС для України
Про це заявив представник офісу канцлера Австрії Карла Негаммера після зустрічі зі головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, повідомляє ЄП з посиланням на видання Volksblatt.
За його словами, канцлер наголосив, що для отримання статусу кандидата Україна повинна відповідати тим же критеріям, що й інші претенденти.
У розмові з Стефанчуком було наголошено на важливості прогресу в вступі країн Західних Балкан.
"Перш ніж зайняти позицію, Австрія повинна в будь-якому випадку дочекатися конкретних рекомендацій Єврокомісії щодо статусу кандидата", - сказав представник канцлера.
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