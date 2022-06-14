Про це заявив представник офісу канцлера Австрії Карла Негаммера після зустрічі зі головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, повідомляє ЄП з посиланням на видання Volksblatt.

За його словами, канцлер наголосив, що для отримання статусу кандидата Україна повинна відповідати тим же критеріям, що й інші претенденти.

У розмові з Стефанчуком було наголошено на важливості прогресу в вступі країн Західних Балкан.

"Перш ніж зайняти позицію, Австрія повинна в будь-якому випадку дочекатися конкретних рекомендацій Єврокомісії щодо статусу кандидата", - сказав представник канцлера.

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.

Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії.

Данія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в Євросоюзі після отримання висновку Єврокомісії.