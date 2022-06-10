Данія визначиться з позицією після висновків Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС
Данія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в Євросоюзі після отримання висновку Єврокомісії
Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод у коментарі ЄП
"Данія повністю підтримує європейське прагнення України. Саме тому Данія також підтримала швидке ініціювання процесу, необхідного для обробки запиту. Зараз ми очікуємо висновку Європейської комісії щодо того, наскільки Україна відповідає критеріям, необхідним для продовження процесу", - сказав він.
За словами Кофода, що Данія зосереджена на допомозі Україні в реформах, необхідних для отримання статусу кандидата та наближення до ЄС".
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого. 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 16 травня стало відомо, що Єврокомісія прийняла анкету-опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі від України, Рада ЄС почала готувати висновок щодо заявки.
- Заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Єврорада обговорить надання Україні статусу кандидата 23-24 червня. 8 червня дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС рекомендував Європарламент.
- Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України. Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії.
- Єврокомісія обіцяє висновок про кандидатство України в ЄС за тиждень до саміту лідерів.
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