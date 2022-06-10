Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод у коментарі ЄП

"Данія повністю підтримує європейське прагнення України. Саме тому Данія також підтримала швидке ініціювання процесу, необхідного для обробки запиту. Зараз ми очікуємо висновку Європейської комісії щодо того, наскільки Україна відповідає критеріям, необхідним для продовження процесу", - сказав він.

За словами Кофода, що Данія зосереджена на допомозі Україні в реформах, необхідних для отримання статусу кандидата та наближення до ЄС".